“5G보다 2배 빠르다” 삼성전자, 6G 핵심기술 검증 성공

KT·키사이트와 7GHz 대역서 3Gbps 검증

AI·증강현실 등 데이터 수요 큰 분야 구현

이미지 확대 삼성전자가 KT, 키사이트테크놀로지스와 6G 통신 표준 핵심 주파수인 7GHz 대역에서 초고집적 다중 안테나 기술을 성공적으로 검증했다고 20일 밝혔다. 사진은 삼성전자 차세대통신연구센터와 KT 연구진이 삼성전자 서울R＆D캠퍼스에서 초고집적 다중 안테나 기술을 검증하는 모습. 삼성전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자가 KT, 키사이트테크놀로지스와 6G 통신 표준 핵심 주파수인 7GHz 대역에서 초고집적 다중 안테나 기술을 성공적으로 검증했다고 20일 밝혔다. 사진은 삼성전자 차세대통신연구센터와 KT 연구진이 삼성전자 서울R＆D캠퍼스에서 초고집적 다중 안테나 기술을 검증하는 모습. 삼성전자 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자가 KT, 키사이트테크놀로지스와 협력해 6G 통신의 핵심 주파수 후보 대역인 7㎓에서 초고집적 다중 안테나 기술 검증에 성공했다고 20일 밝혔다.이번 검증은 삼성전자가 개발한 기지국 시제품과 KT의 통신 환경, 키사이트의 시험용 6G 단말기를 활용해 진행됐다.검증 결과 연구진은 기지국에서 단말기로 데이터를 전송하는 다운 링크 속도에서 업계 최고 수준인 최대 3Gbps를 기록했다. 이는 기존 5G 대비 약 2배 빠른 속도다. 초고집적 다중 안테나 기술은 다수의 안테나를 하나의 시스템으로 통합해 신호 효율을 극대화하고 데이터 처리량을 늘리는 6G의 핵심 기술로 꼽힌다.이번에 활용된 7㎓ 대역은 5G 주력 주파수인 3.5㎓보다 대역폭이 넓어 고속 전송에 유리하지만 주파수가 높을수록 신호 도달 범위가 짧아지고 장애물에 취약한 기술적 난제가 있었다.삼성전자는 초고집적 다중 안테나 기술을 통해 이 같은 주파수 특성의 한계를 극복하고 5G 수준의 통신 범위를 유지하면서도 전송 속도를 대폭 끌어올리는 데 성공했다. 이번 기술 검증을 통해 7㎓ 대역에서도 안정적인 통신 범위와 초고속 데이터 전송이 가능하다는 점을 확인했으며, 인공지능(AI), 확장현실(XR) 등 데이터 수요가 높은 서비스 구현에 기여할 것으로 기대된다.정진국 삼성전자 차세대통신연구센터장은 “이번 협력을 통해 차세대 통신의 혁신적인 속도 향상 가능성을 확인했다”며 “미래 네트워크 기술 확보를 지속적으로 선도해 나가겠다”고 말했다.이종식 KT 미래네트워크연구소장은 “6G 상용화 준비의 중요한 전환점이며 초고속·몰입형 서비스 구현을 위한 핵심 기반 기술을 마련하게 됐다”고 전했다. 삼성전자는 이번 성과를 바탕으로 국내외 통신 사업자 및 파트너사들과의 협력을 강화해 6G 기술 표준화와 생태계 확장을 지속 추진할 계획이다.삼성전자는 이번 성과를 바탕으로 국내외 통신 사업자 및 파트너사들과의 협력을 강화해 6G 기술 표준화와 생태계 확장을 지속 추진할 계획이다.