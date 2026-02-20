대우건설, 신입사원에 ‘노사 합동 안전모’ 수여

2026-02-20 23면

대우건설은 지난 13일 신입사원에게 책임 의식과 안전을 강조하기 위해 노사가 합동으로 안전모를 수여하는 ‘대우건설인(人) 고유례’를 실시했다고 19일 밝혔다.고유례는 중요한 일을 시작하거나 큰 변화를 앞두고 그 뜻과 각오를 공동체에 알리는 의식이다. 대우건설은 전통적인 고유례 정신을 회사의 상황에 맞게 재해석해 서약문 낭독과 안전모 수여식을 진행하며 건설인의 책임과 생명 존중을 상징하는 안전모를 통해 안전에 대한 의지를 다짐해왔다. 이번 행사에는 김보현 대표이사와 심상철 노동조합위원장이 함께 참석해 신입사원들에게 안전모를 직접 씌워주며 노사가 한마음으로 안전을 최우선 가치로 실천하겠다는 뜻을 모았다.