“명절·연휴 반려견도 같이” 비행기 동반 탑승객 늘었다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“명절·연휴 반려견도 같이” 비행기 동반 탑승객 늘었다

김지예 기자
김지예 기자
입력 2026-02-19 10:51
수정 2026-02-19 10:57
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

제주항공 반려동물 탑승
지난해 월 평균 1500명
휴가·명절엔 27% 증가

이미지 확대
제주항공 제공
제주항공 제공


제주항공의 반려동물 동반 탑승객이 명절 연휴 등이 있는 에 평균대비 최대 26% 이상 증가하는 것으로 집계됐다. 반려동물을 가족처럼 여기는 ‘펫팸족’(펫+패밀리)이 증가한 결과로 분석된다.

제주항공은 지난해 반려동물 동반 탑승객 수는 1만 8200여명으로 월평균 1500명 수준이라고 19일 밝혔다. 설·추석 연휴와 8월 여름 휴가철에는 약 1900명으로 최대 26.6% 증가했다. 올해 설 명절이 포함된 2월에도 반려동물 예약자는 2000명을 넘어섰고, 연휴가 본격적으로 시작된 14일 하루에만 이용객이 120명을 넘었다.

제주항공은 기내동반 탑승 반려동물을 6마리, 무게는 운송 용기(케이지)를 포함해 9㎏으로 제한하고 전용 좌석을 지정 운영한다. 반려동물 운송 서비스 요금은 국내선은 2만 5000원, 국제선은 이용 구간에 따라 7~10만원이다.

제주항공은 “명절 연휴 등 성수기에는 평소보다 반려동물 동반 탑승객이 많아 항공권 예약과 함께 반려동물 운송을 신청하는 것이 좋다”고 설명했다. 국내선은 탑승 24시간 전까지 홈페이지 또는 고객센터를 통해 신청할 수 있고 국제선은 고객센터를 통해 신청할 수 있다.

해외여행에 반려동물을 동반할 경우에는 국가별로 규정이 달라 필요 서류 및 예방접종 기간을 꼼꼼하게 확인해야 한다. 자세한 내용은 농림축산검역본부 홈페이지와 농림축산검역본부에서 제작한 ‘국가별 반려동물 검역 안내서’를 통해서 확인할 수 있다.



제주항공 관계자는 “펫 멤버십을 이용하면 반려동물의 연간 동반 탑승이 무제한이고, 위탁 수하물 5㎏ 추가 등 반려동물을 위해 부담은 낮으면서 꼭 필요한 서비스를 이용할 수 있다”고 말했다.
김지예 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
제주항공의 명절 연휴 반려동물 탑승객은 평소보다 증가하는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로