LG CNS, 오픈AI와 손잡고 기업용 챗GPT 서비스 시작

2026-02-19 B3면

LG CNS가 오픈AI의 기업용 챗GPT 서비스인 ‘챗GPT 엔터프라이즈’를 국내 기업에 제공하는 서비스를 시작한다고 18일 밝혔다. LG CNS는 오픈AI와 ‘리셀러 파트너’ 및 ‘엔터프라이즈 인공지능(AI) 서비스 구현 파트너’ 계약을 체결했다. 이를 통해 국내 기업 고객에게 챗GPT 엔터프라이즈의 도입부터 활용, 운영까지 모든 과정을 지원한다.챗GPT 엔터프라이즈는 회사의 내부 정보가 AI 학습에 활용되지 않는 환경을 제공해 기업이 민감한 업무도 안심하고 처리할 수 있는 것이 장점이다. 기업의 사내 시스템, 데이터와 연계돼 대용량 문서를 업로드하더라도 사용자가 원하는 결과물을 빠르게 얻을 수 있다.아울러 LG CNS는 전담 조직인 ‘오픈AI 론치 센터’를 신설했다. AI 전문 엔지니어, AI 컨설턴트 등이 주축이 돼 챗GPT 엔터프라이즈 도입을 지원한다. 오픈AI가 최근 발표한 ‘기업용 AI 현황’ 보고서에 따르면 챗GPT 엔터프라이즈 대화량은 전년 대비 약 8배 증가했다.