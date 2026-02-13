삼성 ‘비스포크 AI 스팀’, 사전판매 하루 만에 1000대 돌파

이미지 확대 삼성전자 2026년형 ‘비스포크 AI 스팀’ 로봇청소기. 삼성전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자 2026년형 ‘비스포크 AI 스팀’ 로봇청소기. 삼성전자 제공

​삼성전자가 선보인 2026년형 로봇청소기 ‘비스포크 AI 스팀’이 사전 판매 시작 하루 만에 1000대 판매를 기록하며 흥행몰이에 나섰다.

​13일 업계에 따르면 지난 11일 사전 판매에 돌입한 비스포크 AI 스팀은 하루 만에 판매량 1000대를 넘어섰다. 이는 전작과 비교해 두 배 이상 빠른 속도로, 프리미엄 로봇청소기에 대한 국내 소비자들의 높은 기대감이 반영된 결과로 풀이된다.​이번 신제품은 로봇청소기의 핵심인 흡입력과 위생 기능을 대폭 강화한 것이 특징이다. 상위 모델인 ‘비스포크 AI 스팀 울트라’와 ‘비스포크 AI 스팀 플러스’는 기존 제품 대비 최대 두 배 강력해진 10W 흡입력을 갖춰 미세먼지와 이물질 제거 성능을 높였다.​특히 한국 주거 환경에 맞춘 특화 기능들이 눈에 띈다. 모서리와 구석까지 꼼꼼하게 청소하는 ‘팝 아웃 콤보’ 기능이 새롭게 적용됐으며, 최대 45mm 높이의 문턱을 거뜬히 넘는 ‘이지패스 휠’을 탑재해 이동성을 높였다.​위생 측면에서는 ‘스팀 청정스테이션’이 100도 스팀으로 물걸레 표면의 세균을 99.999% 살균하고 냄새를 잡아준다. 여기에 세척판 오염을 자동으로 관리하는 ‘셀프 클리닝 세척판’과 물통을 직접 비울 번거로움이 없는 ‘자동 급배수’ 모델을 적용해 사용자 편의성을 극대화했다.​보안 기능 역시 한층 강화됐다. 스마트싱스 기반의 기기 보안 상태를 점검하는 ‘녹스 매트릭스’와 민감한 개인정보를 별도 하드웨어 칩에 안전하게 저장하는 ‘녹스 볼트’를 탑재해 해킹 등 보안 우려를 차단했다.​삼성전자는 다음 달 2일까지 전국 삼성스토어와 삼성닷컴, 온라인몰에서 비스포크 AI 스팀 울트라의 사전 판매를 이어간다. 울트라와 플러스 모델은 내달 3일 공식 출시되며, 일반형 모델은 4월 중 판매를 시작할 예정이다.