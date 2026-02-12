카카오, 지난해 매출 8조원 돌파 ‘역대 최대’…영업익도 48% 급증

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

카카오가 지난해 창사 이래 처음으로 연간 매출 8조원 시대를 열며 역대 최대 실적을 기록했다. 내실 경영을 통한 구조 개선 노력이 결실을 맺으며 영업이익 또한 전년 대비 큰 폭으로 증가했다.카카오는 연결 기준 2025년 연간 매출액이 전년보다 3% 증가한 8조 991억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 연간 영업이익은 7320억원으로 전년 대비 48% 늘었다. 매출과 영업이익 모두 창사 이래 최대치다.지난해 4분기 매출 역시 전년 동기 대비 9% 증가한 2조 1332억원을 기록하며 분기 기준 역대 최대치를 경신했으며, 영업이익은 136% 급증한 2034억원으로 두 개 분기 연속 2000억원대를 유지했다.사업별로는 카카오톡 중심의 플랫폼 부문이 성장을 견인했다. 4분기 플랫폼 매출은 전년 동기 대비 17% 늘어난 1조 2226억 원을 기록했다. 톡비즈 매출은 비즈니스 메시지와 광고 사업의 호조로 13% 증가했고, 커머스 부문은 분기 통합 거래액이 처음으로 3조원을 돌파하며 성수기 효과를 톡톡히 누렸다. 모빌리티와 페이가 포함된 플랫폼 기타 매출도 주차, 퀵 서비스, 금융 서비스의 고른 성장 덕분에 30% 증가했다.콘텐츠 부문은 뮤직과 미디어 매출이 각각 12%, 30% 증가하며 견조한 흐름을 보였으나, 스토리 매출은 전년 대비 소폭 감소했다. 지난해 4분기 영업비용은 효율적인 자원 배분으로 전년 동기 대비 3% 증가에 그쳐 수익성 개선에 기여했다.카카오는 올해 인공지능(AI)과 카카오톡의 결합을 통해 본격적인 성장 기어 전환에 나선다. 1분기 중 온디바이스 AI 서비스인 ‘카나나 인 카카오톡’을 안드로이드와 iOS에서 정식 출시하고, 자체 언어모델 고도화 작업을 지속할 계획이다.정신아 카카오 대표는 “구조 개선 성과가 재무 지표로 명확히 나타났다며, 올해는 성장에 대한 기대를 실질적인 결과로 증명하겠다”고 강조했다.