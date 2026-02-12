AI가 로봇청소기를 만났을때? 엄청 편해요!

입력 2026-02-12 00:57
수정 2026-02-12 00:57
AI가 로봇청소기를 만났을때? 엄청 편해요! 삼성전자 모델들이 11일 서울 강남구 ‘삼성 강남’에서 열린 ‘로봇청소기 신제품 미디어 브리핑’에서 2026년형 ‘비스포크 인공지능(AI) 스팀’ 로봇청소기를 소개하고 있다. 신제품에는 투명한 액체까지 인식하는 ‘AI 액체인식’ 및 45㎜ 높이의 문턱을 넘을 수 있는 ‘이지패스 휠’ 기능 등이 새롭게 도입됐다.
삼성전자 모델들이 11일 서울 강남구 ‘삼성 강남’에서 열린 ‘로봇청소기 신제품 미디어 브리핑’에서 2026년형 ‘비스포크 인공지능(AI) 스팀’ 로봇청소기를 소개하고 있다. 신제품에는 투명한 액체까지 인식하는 ‘AI 액체인식’ 및 45㎜ 높이의 문턱을 넘을 수 있는 ‘이지패스 휠’ 기능 등이 새롭게 도입됐다.

2026-02-12 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
