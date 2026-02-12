한화에어로, 루마니아에 K9자주포 공장 착공

2026-02-12 B3면

한화에어로스페이스는 11일(현지시간) 루마니아에 K9 자주포와 K10 탄약운반 장갑차를 생산할 현지 공장을 착공했다고 밝혔다.이날 루마니아 남부 듬보비차주 페트레슈티에서 열린 ‘H-ACE 유럽’ 착공식에는 이용철 방위사업청장과 마리우스 가브리엘 라주르카 국가안보·외교정책 대통령 보좌관, 바나 탄초스 부총리 등 주요 인사가 참석했다.H-ACE 유럽은 한화에어로스페이스가 루마니아에 세운 첫 공장이다. K9 자주포 및 K10 탄약운반장갑차의 유럽 현지 생산을 지원할 핵심 거점으로, 현지화율은 최대 80%까지 높이는 것이 목표다.앞서 한화에어로스페이스는 2024년 7월 루마니아와 K9 자주포 54문, K10 탄약운반장갑차 36대 공급 계약을 체결했다. 러시아의 우크라이나 침공 이후 유럽 각국이 방산 자국 생산 능력 확보에 나서면서 국내 방산 기업들도 유럽 현지화 전략에 속도를 내고 있다.