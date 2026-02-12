삼성SDS ‘매니페스트’서 디지털 물류 해법 공개

2026-02-12 B2면

삼성SDS가 지난 9일(현지시간)부터 미국 라스베이거스에서 열린 글로벌 물류 혁신 콘퍼런스 ‘매니페스트 2026’에 참가해 디지털 물류 사업 역량을 선보였다고 11일 밝혔다.매니페스트 콘퍼런스는 글로벌 공급망 및 물류 산업을 대표하는 기업들이 한자리에 모여 미래 기술과 산업 트렌드를 논의하는 행사다. 삼성SDS는 세션 발표와 전시 부스 운영을 통해 글로벌 화주사 및 파트너사들과 교류했다.전시 부스에서는 견적부터 예약, 정산까지 하나의 플랫폼에서 처리할 수 있는 디지털 물류 서비스 플랫폼 ‘첼로스퀘어’를 선보였다. 또 해상·항공 등 국제 운송부터 내륙 운송, 창고를 포함한 로컬 물류까지 정보기술(IT) 기반 물류 서비스를 소개했다.