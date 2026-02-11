저가 공세 위협하는 중국… K조선 ‘LNG선 수주 전쟁’

中 1월 발주건 60% 수주로 싹쓸이

기술력·납기일 한국 월등하지만

“中 추월은 시간문제” 업계 우려도



카타르·북미 등 글로벌 발주 속도

SMR 선박 등 차세대 시장 선점

AI공정 도입으로 생산성 높여야

2026-02-12 B1면

중국 조선업계가 가격 경쟁력을 앞세워 역대급 수주 실적을 올리는 가운데, 우리나라가 거의 유일하게 대중 기술 우위에 있다고 평가되는 액화천연가스(LNG) 운반선 수주에서도 올해 들어 열세인 것으로 나타났다. 중국이 말레이시아 등의 중국계 업체로부터 수주에 성공하면서다. 반면 유럽의 러시아산 가스 대체제로 미국이 부상하면서 우리나라는 미국 수주량을 늘리며 대응하고 있다. 조선 업계는 결국 대량 수주가 나오는 카타르 시장에서 한중 간 LNG선 수주 전쟁의 결판이 날 것으로 관측했다.영국 조선·해운 시황 전문기관인 클락슨리서치와 업계는 지난달에 글로벌 시장에서 발주된 LNG선 22척 가운데 중국이 13척(59.1뉴)을 수주했고 한국이 나머지 9척을 수주했다고 11일 집계했다. 우리나라 조선업계가 기술력을 앞세워 글로벌 LNG선 시장을 주도해온 흐름과 다른 양상이다. 국내 조선 3사(HD현대중공업·삼성중공업·한화오션)는 지난해 세계 LNG선 발주량의 약 70%인 34척을 수주했다.사실상 LNG선은 우리나라가 중국에 우위를 지켜온 거의 유일한 품목이다. 지난달 전세계 선박의 국가별 수주 실적을 볼때 중국은 374만CGT(표준환산톤수·106척)로 전체의 67%를 차지하며 지난해 5월부터 10개월 연속 월간 수주 1위였다. 한국은 125만CGT(26척)로 22%를 차지했다.올해 초 중국 조선업의 LNG선 수주가 급증한 것은 중국계 또는 중국과 협력 관계가 있는 선주들의 발주가 집중돼서다. 중국 최대 LNG 조선소인 후동중화는 말레이시아 국영 해운사 MISC로부터 6척의 LNG선을 수주했고, 장난조선소 역시 LNG선 4척을 확보한 것으로 전해졌다. 중국 조선소들의 무기는 저가 계약이다. 해운 전문매체 트레이드윈즈에 따르면 중국 조선업체들은 LNG선 건조 가격으로 1척 당 약 2억 3000만 달러를 제시하는 것으로 전해졌는데, 국내 조선업계의 계약 금액(약 2억 5000만달러)보다 약 2000만 달러나 싸다.중국이 건조 경험을 키우면서 올해 LNG선 발주 경쟁은 정점에 이를 전망이다. 특히 최근 카타르가 LNG 증산에 맞춰 LNG선 발주 확대를 밝히면서 한중 간 승부처로 부상했다. 만일 카타르가 초대형 큐맥스(Q-Max)급 선박을 발주할 경우 이미 큐맥스급 LNG 운반선을 수주한 경험이 있는 후동중화 등 중국 조선사들이 유리할 수 있다.조선 업계 관계자는 “큐맥스급은 한 도크에 2척씩 건조할 수가 없어 우리나라 업체 입장에선 효율성이 떨어진다”며 “카타르에서 실제 발주를 어떻게 하느냐에 따라 입찰 전략이 달라질 것”이라고 말했다. 다른 업체 관계자는 “올해는 카타르 뿐만 아니라 북미 LNG 프로젝트가 본격화되면서 미국발 LNG선 발주도 이어질 것으로 본다”며 “다만 중국의 LNG선 기술력이 빠르게 발전하고 있어서 안심할 상황은 아니다”라고 말했다.특히 ‘중국이 LNG선까지 추월하는 것은 시간문제’라는 우려는 만연한 상황이다. 국내 조선 업체들은 올해 LNG 운반선 등 고부가 가치 선별을 중심으로 수주를 이어가면서, 장기적으로 친환경 연료 선박 등 차세대 선박의 경쟁력을 강화하기 위한 기술 개발에 집중한다는 계획이다.대표적으로 메탄올 추진선과 암모니아 추진선, 수소 연료전지 선박, 소형 모듈 원전(SMR) 선박 등 탈탄소 선박과 스마트 자율운항 선박 개발이 거론된다. 업계 관계자는 “로봇과 인공지능(AI) 도입을 통한 공정 자동화와 효율화로 단순 작업은 기계가, 고부가 기술에는 인력을 더 투입하는 방식을 연구하고 있다”고 설명했다.