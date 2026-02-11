카카오 정신아 대표 연임 유력, 내달 26일 주총서 확정

이미지 확대 정신아 카카오 대표 내정자. 카카오 제공 닫기 이미지 확대 보기 정신아 카카오 대표 내정자. 카카오 제공

올해 3월 임기 만료를 앞둔 정신아 카카오 대표의 연임이 유력해졌다.카카오는 11일 오후 이사회를 열고 정신아 대표를 차기 대표이사 후보로 재선임하는 안건을 의결했다고 공시했다. 정 대표의 임기는 2년으로, 오는 3월 26일 개최될 정기 주주총회에서 최종 승인 절차를 거쳐 확정될 예정이다.업계에서는 정 대표의 연임 가능성을 높게 점치고 있다. 특히 지난해 카카오 실적이 역대 최고치를 기록할 것으로 예측되면서, 경영 안정을 위해 정 대표 체제를 유지하는 쪽으로 가닥을 잡았다는 분석이다. 2024년 3월 취임한 정 대표는 그간 조직 쇄신과 내실 다지기에 주력해 왔다.한편 카카오는 이사회 의결 이튿날인 12일, 지난해 4분기 및 연간 실적을 발표할 예정이다. 이번 실적 발표는 정 대표의 지난 임기 성과를 증명하는 동시에 향후 2년간의 경영 방향을 가늠할 자리가 될 전망이다.