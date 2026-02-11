‘100조 민간사업 발굴’ 발표에 건설협회 “단비 같은 정책” 환영

건설협회 “수익성 악화 어려움 겪던 업계 요구 반영”

정부가 향후 5년간 100조원 규모의 신규 민간투자 사업을 발굴하는 등의 민간투자 활성화 방안을 발표한 데 대해 대한건설협회는 11일 “위기의 민자 업계에 단비 같은 정책”이라며 환영의 뜻을 밝혔다.건설협회는 이날 입장문을 내고 “공사비 급등에 따른 수익성 악화로 어려움을 겪고 있는 민자 업계가 지속적으로 요구한 상황이 반영됐다”고 밝혔다.기획예산처는 이날 민간투자사업심의위원회를 열고 인공지능(AI) 데이터센터 등 신사업·신유형 확대, 국민 참여 확대 및 생활 사회간접자본(SOC) 등 편익 증진, 지방 민자 활성화, 민자사업 추진 여건의 개선 등 민간투자 사업을 활성화하기 위한 4개 분야 20개 과제를 내놨다.건설협회는 AI 데이터센터 등 신사업·신유형 확대 방안에 대해 “지속적으로 감소하고 있는 수익형민자사업(BTO)의 새로운 물량 창출에 크게 기여할 것”이라고 평가했다.또 “물가 변동의 판단 기준인 지수 차이 7%는 그 기준이 너무 높아 적용할 수 있는 현장이 거의 없었는데 이를 5%로 완화하고 건설업체 분담 비율을 50%에서 40%로 낮춘 것은 공사비 부담 완화로 사업 추진에 큰 도움이 될 것”이라고 설명했다.BTO 사업의 자기자본 비율을 15%에서 10%로 완화하기로 한 데 대해서는 “최근 수익성 악화로 건설투자자 모집에 어려움을 겪고 있는 사업시행자의 부담을 대폭 경감해 줄 것”이라고 기대했다.건설협회는 “생활 SOC 확대를 위한 제도 개선과 민자사업에 지역 제한 경쟁 입찰 제도를 도입한 것은 침체된 지역경제에 활력을 부여하고, 지역 주민 생활편의 개선에 크게 기여할 것으로 판단된다”고 말했다.한승구 회장은 “우리 경제가 침체를 극복하고 재도약하기 위해서는 재정만으로는 부족하며 민간투자가 반드시 뒷받침돼야 한다”며 “앞으로도 협회는 기획예산처와 긴밀한 협조 체계를 통해 민간투자 사업 활성화를 위해 많은 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.