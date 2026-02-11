“명품백 아니었어?” 이부진, 아들 졸업식에 ‘70만원대’ 가방 화제

300만원대 명품 코트에 70만원대 핸드백

절제된 고급스러움 드러내는 ‘올드머니룩’

이미지 확대 이부진 호텔신라 사장이 9일 서울 강남구 휘문고등학교에서 열린 아들 임동현군의 졸업식에 참석해 이동하고 있다.(왼쪽) 이 사장은 이날 프랑스 브랜드 ‘폴렌느’의 80만원대 제품인 ‘누메로 앙 나노’ 토트백을 들었다.(오른쪽) 뉴스1·폴렌느 공식 홈페이지 닫기 이미지 확대 보기 이부진 호텔신라 사장이 9일 서울 강남구 휘문고등학교에서 열린 아들 임동현군의 졸업식에 참석해 이동하고 있다.(왼쪽) 이 사장은 이날 프랑스 브랜드 ‘폴렌느’의 80만원대 제품인 ‘누메로 앙 나노’ 토트백을 들었다.(오른쪽) 뉴스1·폴렌느 공식 홈페이지

이미지 확대 대화 나누는 이부진 사장과 홍라영 전 리움 총괄부관장 홍라영 전 삼성미술관 리움 총괄부관장(왼쪽)과 이부진 신라호텔 사장이 9일 서울 강남구 휘문고등학교에서 열린 임동현 군의 졸업식에 참석해 대화를 나누고 있다. 2026.2.9 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 대화 나누는 이부진 사장과 홍라영 전 리움 총괄부관장 홍라영 전 삼성미술관 리움 총괄부관장(왼쪽)과 이부진 신라호텔 사장이 9일 서울 강남구 휘문고등학교에서 열린 임동현 군의 졸업식에 참석해 대화를 나누고 있다. 2026.2.9 뉴스1

공식 석상 때마다 고급스러운 패션으로 주목받는 이부진 호텔신라 사장이 이번에는 아들 임동현 군의 고등학교 졸업식에서 착용한 패션으로 이목을 끌고 있다.검은색 코트와 가방, 장갑, 구두로 ‘올블랙’ 패션을 완성한 가운데 고가의 코트와 대비되는 수십만원대 가방이 화제다.11일 업계 등에 따르면 이 사장은 지난 9일 서울 강남구 휘문고등학교 졸업식에 참석해 임 군의 졸업을 축하했다.그는 이모인 홍라영 전 리움미술관 총괄부관장과 함께 졸업식을 찾아 밴드부 보컬로 식전 행사 무대에 오른 임 군의 공연에 환호하고 박수를 치며 아들을 자랑스러워하는 ‘엄마’의 모습을 유감없이 드러냈다.패션 커뮤니티 등에서는 이 사장이 졸업식에서 선보인 패션에 주목하고 있다.이 사장이 착용한 코트는 프랑스 명품 브랜드 랑방의 ‘롱 테일러드 코트’로 추정된다. 무릎 아래까지 내려오는 길이에 단정한 테일러드 칼라, 허리 라인을 강조하는 가죽 스트랩 등이 특징이다.해당 제품의 가격은 300만~400만원 선으로 알려졌는데, 현재 공식 홈페이지 등에서는 품절된 상태다.패션 커뮤니티 등에서는 고가의 명품 코트와 어우러진 가방에 ‘반전’이라고 입을 모은다. 일선 학교의 입학식과 졸업식, 특히 강남 지역의 학교 행사에서는 학부모들이 들고 온 수백만원대 명품 가방을 쉽게 찾아볼 수 있다.이 사장이 이날 착용한 가방은 프랑스 브랜드 폴렌느의 ‘누메로 앙 나노’ 블랙 토트백으로, 공식 홈페이지 판매가는 70만 4000원이다.비교적 저렴한 축에 드는 명품 브랜드의 미니백에도 못 미치는 가격이다.폴렌느는 2016년 프랑스의 한 디자이너 삼남매가 설립한 브랜드로, 화려한 로고나 패턴을 배제한 채 품질 좋은 가죽으로 유려한 곡선을 강조하는 ‘미니멀리즘’ 가방 브랜드로 입소문을 타고 있다.가장 고가의 제품이 180만원 선이며, 80만원 안팎의 ‘심’ 숄더백은 2030 직장인 여성들의 ‘출퇴근 데일리 백’으로 인기를 끌고 있다.이 사장은 공식 석상 등에서 명품 로고를 과시하지 않고 절제된 고급스러움을 드러내는 ‘올드머니 룩’의 정석을 보여준다. 다만 고가의 명품 옷이나 가방을 착용하는 한편 십수만원대의 국내 디자이너 브랜드도 가리지 않는다.지난 1월에는 이 사장이 이사장을 맡고 있는 두을장학재단의 장학증서 수여식에 참석해 선보인 원피스가 화제를 모았다. 해당 원피스는 국내 패션 브랜드 딘트의 ‘하이넥 울 원피스’로, 공식 홈페이지의 판매 가격은 17만 7000원이다.지난 2023년에는 이 사장의 이른바 ‘졸업식 룩’이 맘카페를 달궜는데, 아들의 중학교 졸업식에 청바지와 흰색 목폴라 티, 트위드 재킷을 입어 신선한 충격을 안겼다.