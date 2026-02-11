삼성전자 송재혁 CTO “HBM4 기술력, 세계 최고…고객사 피드백 매우 만족”

‘세미콘코리아 2026’ 기조연설 전 취재진과 만나
“메모리·파운드리·패키지 갖춰 시너지 낼 수 있어”
질문에 답하는 송재혁 삼성전자 최고기술책임자 사장
질문에 답하는 송재혁 삼성전자 최고기술책임자 사장
(서울=연합뉴스) 김민지 기자 = 송재혁 삼성전자 최고기술책임자(CTO) 사장이 11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '세미콘코리아 2026'의 기조연설 발표 전 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.2.11
(서울=연합뉴스) 김민지 기자 = 송재혁 삼성전자 최고기술책임자(CTO) 사장이 11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘세미콘코리아 2026’의 기조연설 발표 전 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.2.11
송재혁 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문 최고기술책임자(CTO) 사장이 11일 6세대 고대역폭메모리인 HBM4 성능에 대해 “세계에서 가장 좋은 기술력으로 대응했던 삼성의 원래 모습을 보여주는 것”이라고 밝혔다.
송 사장은 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘세미콘코리아 2026’의 기조연설 발표 전 취재진과 만나 HBM4 성능과 차별점에 대해 이렇게 말하며 자신감을 드러냈다.
그는 “삼성은 메모리와 파운드리, 패키지를 다 갖고 있다는 점에서 지금 인공지능(AI)이 요구하는 제품을 만드는 데 가장 좋은 환경을 갖고 있으며, 그것이 적합하게 시너지를 내고 있는 것”이라고 강조했다. 이어 HBM4에 대한 고객사의 피드백에 대해서는 “매우 만족스럽다”고 전했다.
송 사장은 메모리 공급 수급 전망에 대해서는 “이전의 PC나 모바일과는 다른 성격을 가지고 있다”며 “아직까지는 올해와 내년 수요가 강한 것 같다”고 전망했다.
그는 “HBM4는 사실상 기술에 있어서는 최고”라며 “차세대 HBM4E, HBM5에서도 업계 1위가 될 수 있도록 기술을 준비하고 있다”고 밝혔다. 삼성전자는 설 직후 업계 최초로 엔비디아에 공급할 HBM4를 양산 출하할 것으로 알려졌다.
