SM그룹 KLCSM, ‘위 부산’ 4스타 인증

SM그룹의 해운 부문 계열사 KLCSM은 부산시의 해운항만산업 우수기업 인증제도인 ‘위 부산(WeBUSAN)’에서 최고 등급인 4스타를 받았다고 9일 밝혔다.
위 부산은 부산시와 부산항만공사가 부산항을 거점으로 하는 해운항만 기업들의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 운영하는 인증 사업이다. 기업들의 안전관리, 인적자원 및 조직 운영, 시스템 기반 관리, 국제기준 준수, 지속적 개선 수준 등을 종합 평가해 1~4스타까지 인증을 부여한다.
KLCSM은 2021년에 3스타를 받은 지 4년여 만에 최고 등급인 4스타를 받아 HMM오션서비스에 이어 두 번째 4스타 인증 기업이 됐다. KLCSM은 2024년에 해양수산부가 주관한 ‘우수선박관리사업자’에도 선정됐다.
KLCSM 관계자는 “연이은 성과를 발판 삼아 선원∙선박 관리 역량을 강화하는 동시에 안전과 서비스 품질도 끌어올려 고객이 더욱 신뢰할 수 있는 파트너로 거듭날 것”이라고 밝혔다. 또 SM그룹 우오현 회장이 연초 해운부문에 당부한 대내외 환경 변화에 대한 통찰력 있는 분석과 전망, 그에 따른 전략적 경영도 구체화할 방침이다.
위 부산은 부산시와 부산항만공사가 부산항을 거점으로 하는 해운항만 기업들의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 운영하는 인증 사업이다. 기업들의 안전관리, 인적자원 및 조직 운영, 시스템 기반 관리, 국제기준 준수, 지속적 개선 수준 등을 종합 평가해 1~4스타까지 인증을 부여한다.
KLCSM은 2021년에 3스타를 받은 지 4년여 만에 최고 등급인 4스타를 받아 HMM오션서비스에 이어 두 번째 4스타 인증 기업이 됐다. KLCSM은 2024년에 해양수산부가 주관한 ‘우수선박관리사업자’에도 선정됐다.
KLCSM 관계자는 “연이은 성과를 발판 삼아 선원∙선박 관리 역량을 강화하는 동시에 안전과 서비스 품질도 끌어올려 고객이 더욱 신뢰할 수 있는 파트너로 거듭날 것”이라고 밝혔다. 또 SM그룹 우오현 회장이 연초 해운부문에 당부한 대내외 환경 변화에 대한 통찰력 있는 분석과 전망, 그에 따른 전략적 경영도 구체화할 방침이다.
2026-02-10 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
KLCSM이 받은 위 부산 인증의 등급은?