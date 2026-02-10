SM그룹 KLCSM, ‘위 부산’ 4스타 인증

2026-02-10 B3면

SM그룹의 해운 부문 계열사 KLCSM은 부산시의 해운항만산업 우수기업 인증제도인 ‘위 부산(WeBUSAN)’에서 최고 등급인 4스타를 받았다고 9일 밝혔다.위 부산은 부산시와 부산항만공사가 부산항을 거점으로 하는 해운항만 기업들의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 운영하는 인증 사업이다. 기업들의 안전관리, 인적자원 및 조직 운영, 시스템 기반 관리, 국제기준 준수, 지속적 개선 수준 등을 종합 평가해 1~4스타까지 인증을 부여한다.KLCSM은 2021년에 3스타를 받은 지 4년여 만에 최고 등급인 4스타를 받아 HMM오션서비스에 이어 두 번째 4스타 인증 기업이 됐다. KLCSM은 2024년에 해양수산부가 주관한 ‘우수선박관리사업자’에도 선정됐다.KLCSM 관계자는 “연이은 성과를 발판 삼아 선원∙선박 관리 역량을 강화하는 동시에 안전과 서비스 품질도 끌어올려 고객이 더욱 신뢰할 수 있는 파트너로 거듭날 것”이라고 밝혔다. 또 SM그룹 우오현 회장이 연초 해운부문에 당부한 대내외 환경 변화에 대한 통찰력 있는 분석과 전망, 그에 따른 전략적 경영도 구체화할 방침이다.