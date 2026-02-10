현대차 ‘아틀라스’ 공중제비 완벽 착지… 실전 투입 훈련 돌입

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

현대차 ‘아틀라스’ 공중제비 완벽 착지… 실전 투입 훈련 돌입

입력 2026-02-10 00:00
수정 2026-02-10 00:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
현대차 ‘아틀라스’ 공중제비 완벽 착지… 실전 투입 훈련 돌입
현대차 ‘아틀라스’ 공중제비 완벽 착지… 실전 투입 훈련 돌입 현대자동차그룹 계열사 보스턴다이내믹스가 7일(현지시간) 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 훈련하는 영상을 유튜브에 공개했다. 영상에서(위 사진부터) 아틀라스는 기계체조 선수처럼 양팔로 바닥을 짚고 옆돌기와 백텀블링을 끊김 없이 해냈고, 공중제비의 마무리 동작인 착지도 안정적으로 성공했다. 이는 아틀라스가 2028년 생산 현장에 투입되기에 앞서 ‘연속 전신 제어’ 능력이 안정화 단계에 진입했고, 본격적인 실전 투입 훈련에 돌입했음을 의미한다.
보스턴다이내믹스 유튜브 캡처


현대자동차그룹 계열사 보스턴다이내믹스가 7일(현지시간) 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 훈련하는 영상을 유튜브에 공개했다. 영상에서(위 사진부터) 아틀라스는 기계체조 선수처럼 양팔로 바닥을 짚고 옆돌기와 백텀블링을 끊김 없이 해냈고, 공중제비의 마무리 동작인 착지도 안정적으로 성공했다. 이는 아틀라스가 2028년 생산 현장에 투입되기에 앞서 ‘연속 전신 제어’ 능력이 안정화 단계에 진입했고, 본격적인 실전 투입 훈련에 돌입했음을 의미한다.

보스턴다이내믹스 유튜브 캡처

2026-02-10 B2면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
아틀라스가 생산 현장에 투입될 예정 연도는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로