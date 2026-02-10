닫기 이미지 확대 보기

현대차 ‘아틀라스’ 공중제비 완벽 착지… 실전 투입 훈련 돌입

현대자동차그룹 계열사 보스턴다이내믹스가 7일(현지시간) 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 훈련하는 영상을 유튜브에 공개했다. 영상에서(위 사진부터) 아틀라스는 기계체조 선수처럼 양팔로 바닥을 짚고 옆돌기와 백텀블링을 끊김 없이 해냈고, 공중제비의 마무리 동작인 착지도 안정적으로 성공했다. 이는 아틀라스가 2028년 생산 현장에 투입되기에 앞서 ‘연속 전신 제어’ 능력이 안정화 단계에 진입했고, 본격적인 실전 투입 훈련에 돌입했음을 의미한다.

보스턴다이내믹스 유튜브 캡처