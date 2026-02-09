세포부터 다스리는 ‘모랑모랑’… 외국인도 ‘K두피케어’

3 셀메드

2026-02-10

제약·바이오 기업 제이비케이랩 셀메드는 모발 건강을 위해 ‘모랑모랑’ 시리즈를 내놨다. 단순히 머리카락 표면을 관리하는 차원을 넘어 세포 차원의 영양 불균형을 해결할 수 있다는 설명이다.약사 출신인 장 대표는 인위적인 증상 억제보다 세포 본질의 기능을 회복시키는 ‘세포교정영양요법(OCNT)’을 기반으로 20여 년간 연구에 매진해 왔다.모랑모랑 시리즈는 내면의 영양을 채우는 식이 요법과 샴푸 등 외부 두피 관리를 결합한 체계적인 라인업을 자랑한다.대표 제품인 ‘모랑모랑 부스터 에프 캡슐’(건강기능식품)은 비오틴, 아연 등 필수 영양소에 독자 성분인 아로니아 다시마 추출 복합분말(AFNCP-C)을 더해 영양학적 토대를 제공한다. 여기에 모근 강화용 ‘오리지널 샴푸’와 두피 열감을 진정시켜 열성 탈모를 방지하는 ‘쿨링 헤어토닉’ 등 기능성 외용제를 병행해 신체 안팎의 균형을 동시에 잡는다.장봉근 대표는 “탈모는 우리 몸의 세포가 보내는 일종의 경고 신호”라며 “화학 성분으로 호르몬을 인위적으로 조절하기보다 모세혈관 혈류를 개선하고 모낭 세포에 풍부한 천연 영양을 공급하는 것이 가장 근본적인 해결책”이라고 강조했다. 별도의 대대적인 광고 없이도 실사용자의 입소문을 통해 가치를 입증한 모랑모랑 시리즈는 최근 외국인 관광객들의 필수 구매 아이템으로 꼽히는 등 국내외 시장에서 영향력을 넓혀가고 있다.