SM그룹 KLCSM, 해운항만 우수 인증 ‘WeBusan’ 최고 등급 ‘4스타’ 획득

2021년 3스타 인증 4년 만에 최고 등급으로

HMM오션서비스 이어 두 번째 4스타 인증 기업

이미지 확대 SM그룹 해운 부문 계열사 KLCSM이 부산의 해운항만산업 우수기업 인증제도인 ‘위 부산’에서 최고 등급인 4스타를 인증받았다. SM그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 SM그룹 해운 부문 계열사 KLCSM이 부산의 해운항만산업 우수기업 인증제도인 ‘위 부산’에서 최고 등급인 4스타를 인증받았다. SM그룹 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

SM그룹의 해운 부문 계열사 KLCSM은 부산광역의 해운항만산업 우수기업 인증제도인 ‘위 부산(WeBUSAN)’에서 최고 등급인 4스타를 받았다고 9일 밝혔다.위 부산은 부산시와 부산항만공사가 부산항을 거점으로 하는 해운항만 기업들의 글로벌 경쟁력을 강화하고 관련 산업의 발전을 도모하고자 운영하는 인증사업으로, 기업들의 안전관리, 인적자원 및 조직 운영, 시스템 기반 관리, 국제기준 준수, 지속적 개선 수준 등을 종합 평가해 1~4스타까지 인증을 부여한다.KLCSM은 지난 2021년 3스타를 받은 지 4년여 만에 최고 등급인 4스타를 획득했다. 4스타 인증은 현장 심사 등 까다로운 평가를 통과한 극히 일부 기업에만 부여돼 선박관리사 중에는 이전까지 HMM오션서비스에만 주어졌다. KLCSM은 두 번째 4스타 인증 기업이 됐다.KLCSM은 지난 2024년 해양수산부가 주관한 ‘우수선박관리사업자’에도 선정됐다. 2021년부터 시행된 우수선박관리사업자는 선박관리 역량과 서비스 품질이 뛰어난 기업들을 발굴∙육성해 인증을 부여하고, 해당 사업자가 관리하는 외국적 선박에 항만시설 이용료 감면 등의 혜택을 제공하는 제도다.KLCSM 측은 “연이은 성과를 발판 삼아 선원∙선박 관리 역량을 강화하는 동시에 안전과 서비스 품질도 끌어올려 고객이 더욱 신뢰할 수 있는 파트너로 거듭날 것”이라고 밝혔다.또 SM그룹 우오현 회장이 연초 해운부문에 당부한 대내외 환경 변화에 대한 통찰력 있는 분석과 전망, 그에 따른 전략적 경영도 구체화해 나간다는 방침이다.KLCSM은 2014년 SM그룹에 편입됐고 현재는 대한해운, SM상선, 대한상선, 창명해운 등 그룹 해운 부문의 선박들을 종합 관리하며 토털 솔루션을 제공하고 있다.