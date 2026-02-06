대한전선, 작년 매출 3.6조, 영업익 1286억… 역대 ‘최대 실적’

전년 대비 매출 10.5%, 영업익 11.7% 증가

고른 성장세 지속…4분기에만 매출 1조원 돌파

미국·유럽 등 해외 사업 확대 성과 본격화

호반그룹 편입 후 영업이익 고성장 기조 유지

대한전선이 글로벌 경쟁력 강화를 기반으로 역대 최대 실적을 달성했다.대한전선은 6일 공시를 통해 2025년 연결 기준 잠정 실적으로 매출 3조 6360억원, 영업이익 1286억원을 달성했다고 밝혔다. 이는 전년 대비 각각 10.5%, 11.7% 증가한 수치다. 같은 기간 당기순이익은 923억원을 기록하며, 2024년 742억원에서 24.4% 늘었다.4분기 실적 역시 뚜렷한 개선세를 보였다. 2025년 4분기 매출은 1조원을 돌파하며 지난해 같은 기간보다 21% 증가했으며, 영업이익은 434억원으로 전년 동기 대비 99% 성장했다.이번 실적은 해외 사업 확대가 견인한 것으로 풀이된다. 대한전선은 수년간 글로벌 선진 시장을 중심으로 초고압 케이블 프로젝트를 다수 수주하며 매출 기반을 다져왔다. 특히 미국, 유럽, 싱가포르 등에서 수주한 고수익, 고난도 프로젝트의 매출 실현의 본격화가 실적 개선으로 이어진 것으로 분석된다.글로벌 전력망 시장의 호황기에 힘입어 신규 수주도 안정세를 이어가고 있다. 지난해 4분기에만 약 8300억원의 신규 수주를 확보했으며, 연말 기준 3조 6633억원의 수주 잔고를 기록했다. 이는 2024년 말 대비 약 30% 증가한 수치로, 사상 최대 규모다.지난해 호실적을 달성함에 따라 대한전선의 견조한 실적 성장세는 지속 유지되고 있다. 2021년 호반그룹에 편입된 이후 경영 안정성과 재무 구조 개선을 바탕으로 매출과 영업이익이 동반 성장하는 흐름을 이어가고 있는 것이다. 실제로 2021년 이후 매출과 영업이익의 연평균성장률(CAGR)은 각각 16.2%, 34.4%로, 체질 개선과 성장 기반을 동시에 확보했다는 평가를 받고 있다.대한전선은 이날 기관투자자와 애널리스트를 대상으로 기업설명회(IR)를 열고, 4분기 및 연간 실적과 함께 주요 성과와 투자 계획 등을 발표했다. 특히 ‘서해안 에너지 고속도로’ 사업 참여를 위한 생산 인프라 구축과 기술 역량 강화 등 현황을 소개하고, 글로벌 사업 확대 전략을 설명했다.대한전선 관계자는 “글로벌 전력 인프라 투자 확대 기조 속에서, 당사의 기술 경쟁력이 실질적인 성과로 이어지며 견조한 성장세를 이어가고 있다”며 “미국과 유럽 등 수요가 증가하는 시장을 중심으로 초고압직류송전(HVDC), 해저케이블 등 고부가 제품 수주를 확대해 성장을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다. 이어 “적극적인 투자와 기술 개발을 통해, 국내외 주요 전력 인프라 프로젝트에서 핵심 역할을 수행하며 기업 가치를 지속해 높여 나가겠다”고 덧붙였다.