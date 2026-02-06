장인화 포스코 회장 “AI는 사회적 인프라, AX로 빨리 전환하는 회사가 이길 것”

임직원과 새해 첫 소통행사

‘CEO 공감토크’ 개최…유튜브 생중계

그룹 경영전략 토론과 질의응답 진행

AI적용에 대한 임직원 높은 관심 확인

장인화 포스코그룹 회장이 6일 서울 강남구 포스코센터에서 열린 '2026 CEO공감토크'에서 임직원들과 함께 의견을 나누고 있다.

포스코 제공 닫기 이미지 확대 보기 장인화 포스코그룹 회장이 6일 서울 강남구 포스코센터에서 열린 ‘2026 CEO공감토크’에서 임직원들과 함께 의견을 나누고 있다.

포스코 제공

“포스코그룹은 단단하며 미래를 위한 날개가 있는 회사입니다. 도전·몰입·공감으로 모두가 변화의 주인공입니다.”장인화 포스코그룹 회장이 6일 포스코센터에서 서울 지역 임직원 70여명과 함께 올해 첫 임직원 소통행사인 ‘CEO 공감토크’를 주최하며 이같이 말했다. 장 회장은 그룹 경영철학, AX 추진 전략 및 조직문화 등 공통 관심 주제에 대해 진솔하게 의견을 나누며 비전을 공유했다.이날 행사는 장 회장의 임직원 노고에 대한 감사 인사로 시작해 주제별 비전 공유 후 직원들과 자유롭게 대화하는 방식으로 약 90분간 진행됐다. 특히 장 회장은 소통과 경청을 최우선에 두도록 직접 주문해 행사 시간 대부분을 토론과 질의응답에 할애했다. 현장 질문과 함께 사내 소통 채널 ‘포스코투데이’를 통해 사전 접수된 질문들이 이어졌고, 전 그룹 임직원이 함께할 수 있도록 유튜브로 생중계됐다.그룹 핵심 경쟁력에 관한 질문에 장 회장은 “포스코그룹은 단단하면서도 미래를 위한 날개가 있는 회사로, 액화천연가스(LNG) 중심의 에너지 사업을 철강, 이차전지소재와 함께 그룹의 ‘넥스트 코어’로 보고 향후 핵심 수익원으로서의 역할을 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.조직문화의 중요성에 대한 질문에 그는 “비전과 전략이 아무리 훌륭해도 그것을 실행하는 것은 결국 우리의 ‘조직문화’”라며 “도전정신을 바탕으로 본질에 몰입할 때 압도적인 성과가 창출되며, 이러한 변화는 CEO와 임직원이 같은 방향을 바라보는 ‘공감’에서 시작된다”고 강조했다. 아울러 “직원의 목소리를 실제 경영에 반영해 변화가 체감되도록 하겠다”고 약속했다.특히 그룹 AX 전략과 AI 활용 방안에 대한 논의도 활발히 이뤄졌다. 장 회장은 그룹 AX 전략에 대해 “앞으로는 지능형 자율제조와 최고 수준의 업무수행 역량 및 새로운 가치 창출 등의 목표 지향적 전략으로 변해야 한다”며 “이를 위해 핵심 과제에 집중해 성공 가능성을 높이고 신속한 적용을 위한 외부 협력도 강화할 계획”이라고 설명했다.이어진 AI·자동화 도입 확대와 이에 따른 변화를 묻는 질문에는 “이제 AI는 사회적 인프라로, AX로 전환을 빨리하는 회사가 이길 것”이라며 “임직원들의 AI에 대한 친밀도가 자율공정 도입의 핵심이기에 AI 역량 향상을 위한 다양한 프로그램 참여와 교육 기회를 확대하겠다”고 밝혔다. 장 회장은 마무리 발언에서 ”임직원 모두가 그룹을 이끌어가는 변화의 주역이 되어 과감하고 속도감 있는 실행을 통해 올해 설정한 경영목표를 반드시 달성하자”고 독려했다. 이어 “무엇보다도 자신과 동료의 안전을 주체적으로 지키는 한 해를 만들자”고 당부했다.포스코그룹은 2~3분기에는 광양 및 포항을 중심으로 ‘CEO 공감토크’ 행사를 이어가며 직원 초청 및 현장 방문도 연계해 성과 창출에 더욱 몰입할 수 있는 환경을 조성해 나갈 계획이다.