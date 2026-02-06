위치·활동량 감지해 풍량·온도 설정… 삼성전자, 2026년형 출시

이미지 확대 5일 오전 서울 서초구 삼성전자 연구개발(R＆D) 캠퍼스에서 열린 2026년형 에어컨 신제품 미디어 브리핑에서 직원들이 ‘비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로’를 소개하고 있다.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 5일 오전 서울 서초구 삼성전자 연구개발(R＆D) 캠퍼스에서 열린 2026년형 에어컨 신제품 미디어 브리핑에서 직원들이 ‘비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로’를 소개하고 있다.

뉴시스

2026-02-06 B3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

10년 전 세계에서 처음으로 ‘무풍 에어컨’을 선보였던 삼성전자가 인공지능(AI)을 접목한 2026년형 무풍 에어컨을 출시한다. AI가 사용자의 위치와 활동량 등을 감지해 최적의 풍량과 온도를 자동으로 설정한다.삼성전자는 5일 서울 우면 연구·개발(R＆D) 캠퍼스에서 스탠드형인 ‘비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로’, 벽걸이형인 ‘비스포크 AI 무풍콤보 프로 벽걸이’ 등 신제품 2종을 공개했다.갤러리 프로 에어컨은 총 6종의 ‘AI·모션 바람’ 기능을 탑재했다. 이중 AI를 기반으로 작동하는 바람은 사용자가 있는 공간으로 시원함을 바로 전달하는 ‘AI 직접’과 사용자가 없는 방향으로 바람을 보내는 ‘AI 간접’ 등 2가지다. 일반 모션 바람 4종은 좌우 공간으로 회전하며 넓은 공간을 고르게 순환해 냉방하는 ‘순환’, 시원한 바람을 최대 8.5m까지 보내는 ‘원거리’, 직바람 없이 쾌적함을 선사하는 ‘무풍’, 전작 대비 19% 더 빠르고 강력해진 냉방을 제공하는 ‘맥스(Max)’ 등이다.6종 바람은 좌우와 중앙 등 공간을 섬세하게 분리해 집중 냉방하는 송풍 날개인 ‘모션 블레이드’로 구현된다. 신문선 삼성전자 DA사업부 에어솔루션개발팀 상무는 “기류 혁신을 구현한 AI·모션 바람 기능으로 사용자 중심의 냉방 경험을 업그레이드했다”고 밝혔다.이번 신제품에는 AI 음성비서 ‘빅스비’가 적용됐다. 사용자가 “에어컨 바람이 너무 세”, “습도 60% 이상이면 에어컨 켜고 제습 모드 설정해줘” 식으로 말하면서 기기를 제어할 수 있다.또 사용자의 편안한 수면을 돕는 ‘웨어러블 굿슬립’ 기능도 탑재됐다. 에어컨과 연동된 갤럭시 워치로 사용자의 수면 상태를 주기적으로 모니터링하고 수면 단계별로 최적화된 맞춤 냉방 운전을 실행해 깊은 수면 유지를 돕는다. 에어컨 디자인도 전면 개편했다. 갤러리 프로 에어컨의 가로 넓이는 약 30% 얇아졌고 튀어나오는 부분을 최소화했다.