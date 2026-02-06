삼성물산, 미국 외 지역서 태양광 첫 수익화

호주 사업권 영국계 투자사에 매각

2026-02-06

삼성물산 상사부문이 호주 태양광·에너지저장장치(ESS) 프로젝트를 영국계 투자사에 매각하며 태양광 개발 사업 중 미국 외 지역에서 처음으로 수익화에 성공했다고 5일 밝혔다.이번 계약은 삼성물산 호주 신재생에너지 법인인 삼성C＆T 리뉴어블 에너지 오스트레일리아(SREA)가 옥토퍼스 오스트레일리아에 발전 사업권을 매각하는 방식으로 이뤄졌다. 삼성물산은 “부지 사용권 확보, 전력 계통 연계 검토, 각종 인허가 취득 등을 한 뒤 발전사업권을 매각해 수익을 실현했다”고 설명했다.프로젝트 대상지인 던모어는 호주 브리즈번 서쪽 240㎞에 있으며 크기는 여의도의 약 2배에 해당하는 538㏊다. 설비 용량은 300㎿ 태양광 및 150㎿/300MWh BESS(배터리 ESS) 혼합 구조로, 6만여 가구가 1년간 사용할 수 있는 규모다.