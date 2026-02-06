삼성물산, 미국 외 지역서 태양광 첫 수익화

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

삼성물산, 미국 외 지역서 태양광 첫 수익화

김지예 기자
김지예 기자
입력 2026-02-06 01:00
수정 2026-02-06 01:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

호주 사업권 영국계 투자사에 매각

삼성물산 상사부문이 호주 태양광·에너지저장장치(ESS) 프로젝트를 영국계 투자사에 매각하며 태양광 개발 사업 중 미국 외 지역에서 처음으로 수익화에 성공했다고 5일 밝혔다.

이번 계약은 삼성물산 호주 신재생에너지 법인인 삼성C＆T 리뉴어블 에너지 오스트레일리아(SREA)가 옥토퍼스 오스트레일리아에 발전 사업권을 매각하는 방식으로 이뤄졌다. 삼성물산은 “부지 사용권 확보, 전력 계통 연계 검토, 각종 인허가 취득 등을 한 뒤 발전사업권을 매각해 수익을 실현했다”고 설명했다.

프로젝트 대상지인 던모어는 호주 브리즈번 서쪽 240㎞에 있으며 크기는 여의도의 약 2배에 해당하는 538㏊다. 설비 용량은 300㎿ 태양광 및 150㎿/300MWh BESS(배터리 ESS) 혼합 구조로, 6만여 가구가 1년간 사용할 수 있는 규모다.

김지예 기자
2026-02-06 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
삼성물산이 호주에서 수익화한 사업은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로