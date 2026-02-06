‘악재’ 턴 SKT ‘안정 성장’ LGU+

통신사 실적 정상화 궤도

지난해 보안 리스크와 일회성 비용으로 홍역을 치렀던 통신 3사가 실적 정상화 궤도에 진입했다. 특히 수치 회복을 넘어 ‘보안 리스크 해소’와 ‘인공지능(AI) 사업 수익화’라는 두 마리 토끼를 잡는 모습이다.SK텔레콤은 5일 지난해 연결 기준으로 매출 17조 992억원, 영업이익 1조 732억원을 기록했다고 밝혔다. 연간 지표는 전년 대비 각각 4.7%, 41.1% 감소했으나, 4분기 영업이익이 직전 분기 대비 146.1% 급증한 1191억원으로 반등에 성공했다. 개인정보 유출 관련 보상과 과징금 등 통신 업계 전반에 작용했던 실적 하락 요인이 지난해 4분기를 기점으로 상당 부분 해소된 결과다. 특히 AI 데이터센터 매출이 전년 대비 34.9% 성장했고, 5세대 이동통신(5G) 가입자가 순증으로 전환했다.LG유플러스는 통신 3사 중 가장 안정적인 수익 창출 능력을 보여줬다. 이날 공시에 따르면 지난해에 연간 매출 15조 4517억원, 영업이익 8921억원으로 전년 대비 각각 5.65%, 3.36% 성장했다. 타사 대비 보안 사고의 재무적 충격이 상대적으로 적었다. LG유플러스는 안정적인 5G 가입자 기반 위에 기업 고객에 서버와 네트워크 설비를 빌려주는 인터넷 데이터센터(IDC) 사업 등 내실 경영에 집중한 결과, 지난해 4분기에 전년 동기 대비 19.9% 증가한 1705억원의 영업이익을 기록했다.오는 10일 실적을 발표하는 KT도 역대급 실적 개선을 이룰 것으로 업계는 보고 있다. 2024년 구조조정에 따른 기저효과와 강북 본부 부지 개발 등 일회성 부동산 이익이 반영되기 때문이다. 또 클라우드와 AI 데이터센터(AIDC) 등 AI 신사업 분야의 가파른 성장세는 향후 KT의 실적을 더욱 높일 것으로 보인다.업계에서는 위약금 면제 등에 따른 가입자 이탈 여파가 변수로 남아 있으나, 올해가 통신 본업의 안정적 성장 위에 AI 수익화가 본격화되는 원년이 될 것으로 보고 있다.