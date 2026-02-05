넷마블, 지난해 사상 최대 매출 경신… 영업이익 3525억원 달성

기사 검색

넷마블, 지난해 사상 최대 매출 경신… 영업이익 3525억원 달성

민나리 기자
민나리 기자
입력 2026-02-05 16:38
수정 2026-02-05 16:38
이미지 확대
넷마블 사옥
넷마블 사옥


넷마블이 2025년 연간 및 4분기 기준 모두 역대 최대 매출을 기록하며 가파른 성장세를 증명했다.

넷마블은 지난해 연결 기준 누적 매출 2조 8351억원으로 전년 대비 6.4% 증가했으며, 영업이익은 3525억원을 기록해 63.5% 급증했다고 5일 밝혔다. 지난해 4분기 매출 역시 7976억원으로 사상 최대치를 경신했으며, 영업이익은 전년 동기 대비 214.8% 증가한 1108억원을 기록했다.

이 같은 실적 호조는 해외 자회사의 계절성 업데이트 효과와 기존작의 지역 확장 성과, 전사적인 비용 효율화 기조가 맞물린 결과로 풀이된다. 실제로 넷마블의 2025년 누적 해외 매출은 2조 704억원으로 전체 매출의 73%를 차지하며 글로벌 시장에서의 탄탄한 입지를 재확인했다.

넷마블은 올해 1분기 ‘스톤에이지 키우기’와 ‘일곱 개의 대죄: Origin’을 시작으로 ‘몬길: STAR DIVE’, ‘나 혼자만 레벨업: 카르마’ 등 총 8종의 신작을 순차적으로 선보여 성장을 지속한다는 방침이다.

한편 넷마블은 적극적인 주주환원 정책도 발표했다. 자사주 4.7%를 전량 소각하고 약 718억원 규모의 현금 배당을 시행하기로 했다. 향후 3년간 주주환원율을 최대 40%까지 확대할 계획이다.



김병규 넷마블 대표는 “지난해 다장르 신작 흥행과 비용 구조 효율화를 통해 의미 있는 성과를 거뒀다”며 “올해는 심혈을 기울여 개발한 신작들을 통해 성장을 이어가겠다”고 밝혔다.
민나리 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
넷마블의 2025년 연간 영업이익 증가율은?
