은둔 청년 1명당 사회적 손실 983만원…“취업난→쉬었음→은둔 고리 끊어야”

전체 은둔 청년 사회경제적 비용 5조 2870억원
일도 구직도 안한 ‘쉬었음 청년’ 은둔확룔 6.6배
‘쉬었음→고립→은둔’ 경로 조기에 끊는 게 핵심
은둔 이미지. 서울신문 DB
취업이나 사회 생활 없이 집에만 있는 ‘은둔 청년’ 1인당 사회경제적 비용이 983만원이라는 분석이 나왔다.
5일 한국경제인협회와 김성아 한국보건사회연구원 연구위원의 ‘청년 은둔화의 결정요인 및 사회경제적 비용 추정’ 보고서에 따르면 은둔 청년의 사회경제적 비용은 2024년 기준 5조 2870억원으로 추산됐다. 지난해 3월 국무조정실이 발표한 ‘2024년 청년 삶 실태조사’의 마이크로데이터를 기반으로 분석한 결과다.
은둔 청년은 임신, 출산, 장애의 사유를 제외하고 거의 집에만 있는 청년(만 19∼34세)으로, 2024년 기준 53만 7863명으로 추정된다. 현재까지 파악된 규모는 청년층의 5.2% 비중이다.
보고서에 따르면 은둔 청년 1인당 1년동안 소요되는 생산성 비용은 947만 2000원, 정책 비용은 35만 8000원으로 두 비용을 합쳐 약 983만원으로 추산됐다.
생산성 비용은 은둔 청년이 비 은둔 청년보다 출산이나 경제활동 참여가 적고 직무 성과가 뒤처지면서 발생하는 생산성 손실분을 뜻한다. 정책 비용은 고용보험 19만 1674원, 국민기초생활보장액 16만 6166원으로 분석됐다.
보고서는 특히 ‘쉬었음’ 청년의 은둔 확률이 17.8%로, 취업 청년(2.7%)의 6.6배라는 점을 들어 “은둔 청년에 대한 사후 지원을 넘어, ‘쉬었음’ 상태에서 고립·은둔으로 이어지는 위기 경로를 조기에 끊는 것이 정책 설계의 핵심”이라고 강조했다.
쉬었음 청년은 학업이나 질병 등 특별한 사유 없이 일도 구직활동도 하지 않고 그냥 쉰 청년을 뜻한다. 특히 일자리를 잃은 청년의 구직 기간이 길어질수록 은둔 확률이 빠르게 상승했다. 구직 1개월차에 15.1%였던 은둔 확률은 구직 기간 14개월에는 24.1%, 42개월엔 약 50%로 늘었다.
이상호 한경협 경제본부장은 “청년미래센터 등 전담 조직을 확대해 밀착 관리를 강화하고 청년층 구직·일경험 지원을 확대하는 등 체계적 정책이 필요하다”고 강조했다.
