LGU+, 설맞이 중소협력사와 상생

2026-02-05 B3면

LG유플러스가 설을 맞아 중소 협력사 대상 납품 대금을 조기 지급하고, 취약계층에 선물세트를 전달한다고 4일 밝혔다.업체는 2014년부터 명절마다 1300여 개의 중소 협력사에 납품 대금을 조기 지급해왔다. 이번 설에는 약 250억원 규모의 대금을 오는 13일에 일괄 현금으로 지급한다. 협력사는 신제품 생산, 설비 투자, 연구개발 등에 이를 활용할 수 있다. 설 명절 직전에는 서울 용산구 후암동에 거주하는 취약계층 가구를 위해 선물세트 100여 개를 전달한다. 이번 선물세트는 지난달 실시한 사내 나눔 바자회를 통해 모은 약 500만원의 기부금으로 마련했다.