돼지감자·여주 함유한 혈당 관리 건강즙

2026-02-05

주식회사 옻이랑이 설 명절과 겨울철을 맞아 혈당 관리에 도움을 줄 수 있는 건강즙 ‘김소형 원방 좋은당’을 내놨다.최근 낮은 기온이 이어지면서 활동량 감소와 식습관 변화로 혈당 관리의 중요성이 커지는 가운데 명절 기간 과식과 불규칙한 생활 패턴까지 겹치며 관련 제품에 대한 관심도 높아지고 있다.이번 제품은 전통 한의학과 생약 연구로 알려진 김소형 원방과 협업해 개발했다. 혈당 관리에 도움을 줄 수 있는 자연 유래 성분을 중심으로 배합했으며, 전 공정에 국내산 유기농 원료를 사용한 것이 특징이다. 주요 성분으로 여주, 돼지감자, 구지뽕, 바나바잎 등을 담았다.여주에는 혈당 조절에 도움을 줄 수 있는 것으로 알려진 폴리펩타이드P와 차란틴 성분이 함유돼 있으며, 바나바잎에는 인슐린 민감성 개선에 도움을 주는 코로솔산이 포함돼 있다. 돼지감자에 들어 있는 이눌린 성분은 혈당 흡수 조절에 도움을 줄 수 있는 성분으로 알려져 있다.옻이랑 관계자는 “이들 원료를 현대인의 식생활에 맞춰 균형 있게 배합해 일상 속 혈당 관리에 활용할 수 있게 했다”고 설명했다.﻿