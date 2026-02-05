쟌슨빌 캔햄·순알콩 간장으로 실용성 높여

사조대림
사조대림 2026년 설 선물세트들. 총 104종으로 구성했다.
사조대림 제공
사조대림은 실용성과 친환경 요소를 강화한 선물세트 104종을 선보였다.
가정에서 활용도가 높은 제품을 중심으로, 1인 가구부터 다인 가구까지 폭넓은 라이프스타일을 반영해 구성했다. 특히 맛의 균형을 잡아주는 ‘순알콩 간장’과 간편한 조리 방식으로 한 끼를 완성할 수 있는 ‘쟌슨빌 캔햄’ 위주로 채워 실용성을 높였다.
앞서 사조대림은 지난해 4월 미국 소시지 브랜드 쟌슨빌과 협업한 뒤 쟌슨빌 캔햄을 출시했다. 이 제품은 오리지널 풍미의 클래식, 나트륨 부담을 줄인 마일드, 훈연 향을 강조한 시그니처 등 3종이 있다. 이번 설에도 쟌슨빌 캔햄을 포함한 선물세트를 선보이며 간편하면서도 품질을 중시하는 소비자 수요 공략에 나선다. 해당 제품은 쟌슨빌 1호를 비롯해 안심특선 88·91·101호 등 총 64종 세트에서 만날 수 있다.
순알콩 간장은 탈지 대두가 아닌 대두 전체를 사용해 풍미를 살렸다. 양조간장, 진간장, 국간장 등 5종이 있다.
한편 사조대림은 포장재에 사용되는 폴리프로필렌(PP)과 부직포 사용을 줄이는 등 친환경 설계를 적용해 약 90t에 달하는 플라스틱 사용량을 절감했다.
