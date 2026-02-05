앉기만 해도 케겔운동… 요실금에 효과적

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

앉기만 해도 케겔운동… 요실금에 효과적

이성진 기자
이성진 기자
입력 2026-02-05 01:11
수정 2026-02-05 01:11
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

제너럴네트

이미지 확대
골반저근 강화 위한 기술을 적용한 GN 바디닥터 요실금 치료기. 제너럴네트 제공
골반저근 강화 위한 기술을 적용한 GN 바디닥터 요실금 치료기.
제너럴네트 제공


제너럴네트의 GN 바디닥터 요실금 치료기는 별도의 운동 동작 없이 앉기만 하면 골반저근 운동이 가능하다. 중장년층은 물론 장시간 앉아서 생활하는 직장인과 출산 후 회복이 필요한 여성들까지 폭넓은 수요를 확보하고 있다는 게 업체 측 설명이다.

이 제품은 단순한 운동 보조기구가 아닌, 골반저근 강화를 위한 전문 EMS(저주파) 기술을 적용한 의료기기다. 하루 30분, 기기 위에 앉아 있기만 하면 전기 자극을 통해 골반 근육이 자연스럽게 수축과 이완을 반복해 케겔 운동 효과를 기대할 수 있다. 복잡한 동작이나 운동 습관이 필요 없어 운동이 어려운 중장년층도 부담 없이 사용할 수 있다.

사용자는 99단계의 세밀한 강도 조절과 30분 자동 프로그램을 통해 개인의 상태에 맞춘 맞춤형 관리가 가능하다.

제너럴네트 관계자는 “의료기기 등급의 안전성 검증을 완료했으며, 국내 식약처 인증과 함께 해외 인증까지 확보해 제품 신뢰도를 높였다”면서 “실제 사용자 후기에서도 요실금 증상 완화는 물론 출산 후 회복, 하복부 안정감 개선, 힙업 효과 등 다양한 긍정적인 체감 경험이 이어지고 있다”고 말했다.

이성진 기자
2026-02-05 16면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
GN 바디닥터 요실금 치료기의 핵심 기술은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로