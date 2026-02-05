키 성장 소재 담은 ‘키클래오’… 면역력 강화

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
키 성장 소재 담은 ‘키클래오’… 면역력 강화

김지예 기자
김지예 기자
입력 2026-02-05 01:11
수정 2026-02-05 01:11
키 성장 원료 ‘황기추출물 등 복합물’을 함유한 ‘키클래오’. 뉴메드 제공
키 성장 원료 ‘황기추출물 등 복합물’을 함유한 ‘키클래오’.
뉴메드 제공


키 성장 원료인 ‘황기추출물 등 복합물’(HT042)을 활용한 제품들이 어린이 명절 선물로 주목받고 있다.

식품의약품안전처의 ‘2024 식품 등의 생산실적’ 보고에 따르면 HT042는 국내 어린이 건기식 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 성장 원료로 자리 잡았다. HT042는 황기, 가시오갈피, 한속단 등 천연 소재를 배합한 복합물로, 식약처로부터 ‘어린이 키 성장에 도움을 줄 수 있음’을 인정받았다.

시장에는 HT042를 활용한 다양한 제품이 출시돼 있다. 이 가운데 ‘키클래오’는 원료 개발사인 뉴메드가 자회사를 통해 직접 선보인 어린이 성장 브랜드로, 연구진이 제품 설계와 품질 관리에 참여해 신뢰도를 높였다는 평가다.

대표 제품인 ‘키클래오042’는 젤리 형태로 아이들이 부담 없이 섭취할 수 있도록 했으며, 홍삼 성분을 더해 면역력 관리와 피로 개선까지 고려했다. 청소년을 겨냥한 ‘키클래오 HT042 프라임’은 정제와 액상을 결합한 이중 제형으로, 다양한 비타민과 미네랄을 더해 성장기 영양 보충을 돕는다. 분말 타입 ‘키클래오 그로우 HT042’는 핵심 원료에 집중해 다른 영양제와 병행 섭취를 원하는 소비자에게 적합하다.﻿

김지예 기자
2026-02-05 16면
