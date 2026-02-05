효소·알부민 함유… ‘건강지능’ 맞춤형 구성

2026 밀라노 올림픽
효소·알부민 함유… ‘건강지능’ 맞춤형 구성

민나리 기자
민나리 기자
입력 2026-02-05 01:11
수정 2026-02-05 01:11
롯데마트

이미지 확대
엘포인트 회원가 3만원대인 ‘그레인온 골드카무트 브랜드밀효소 세트’. 롯데마트 제공
엘포인트 회원가 3만원대인 ‘그레인온 골드카무트 브랜드밀효소 세트’.
롯데마트 제공


롯데마트가 2026년 건강 트렌드 ‘건강지능’(HQ)에 맞춰 개인별 맞춤형 설 선물세트를 선보인다. 전통적인 홍삼·비타민에서 벗어나 효소, 알부민, 혈당 관리 상품 등 세분된 라인업이 특징이다.

실제 지난해 추석 롯데마트 온라인 판매 1위는 ‘효소’가 차지했다. 이에 롯데마트는 올 설에도 ‘그레인온 골드카무트 브랜드밀효소 세트‘(3g×30포×3세트)를 엘포인트 회원가 3만 9900원에 단독 판매한다.

또한 최근 주목받는 단백질 보충 수요를 위해 ‘알부민’ 세트를 신규 운영한다. ‘알부민 골드 플러스’(30㎖×15병)를 엘포인트 회원에게 50% 할인해 2만 8000원에 판매하고, ‘CMG제약 마시는 알부민 파워부스트샷’(20g×30포×2개입)도 반값 할인을 적용해 4만 4900원에 제공한다. ‘휴럼 로얄 알부민 골드’(20㎖×30병)는 11만원에 ‘1+1 프로모션’을 진행한다.

일상 식단에서 활용할 수 있는 식재료형 건강 선물도 선보였다. 천연 버터에 다시마·블루베리를 섞은 ‘룩트 프리미엄 버터 세트’(4만 3000원)와 첨가물 없는 ‘100% 피넛버터 세트’(1만 7980원) 등 건강한 지방 섭취를 돕는 상품을 준비했다.﻿

민나리 기자
2026-02-05 16면
위로