애정·감사 테마 ‘델몬트’로 진심 전하세요

입력 2026-02-05 01:11
수정 2026-02-05 01:11
롯데칠성음료

총 7종으로 구성한 롯데칠성음료 델몬트주스 선물세트. 롯데칠성음료 제공
롯데칠성음료 ‘델몬트주스 선물세트’는 ‘소중한 사람에게 전하는 마음 담은 선물’을 콘셉트로, 정통 주스 브랜드 델몬트의 대표 제품을 혼합해 총 7종으로 구성했다.

대표 제품인 1.5ℓ 페트병 선물세트는 ‘애정’(愛情), ‘감사’(感謝), ‘풍요’(豊饒) 등 한자 디자인과 과일 이미지를 접목한 전통적 느낌의 패키지를 적용해 명절 선물 분위기를 살렸다. ‘제주감귤∙매실∙포도’ 4본입의 애정 세트, ‘오렌지∙포도∙망고’ 3본입의 감사 세트, ‘토마토∙망고’ 3본입의 풍요 세트, ‘제주감귤∙매실∙잔치집식혜’ 3본입으로 구성된 우리가족 선물세트를 포함해 총 4종으로 구성했다.

델몬트 소병 선물세트는 프리미엄 과일 주스를 간편하게 마실 수 있는 180㎖ 소병 제품을 12개씩 담았다. ‘오렌지∙포도 세트’, ‘오렌지∙토마토 세트’, ‘감귤∙포도∙토마토 세트’ 등 총 3종으로 이뤄졌다.

롯데칠성음료 관계자는 “델몬트주스 선물세트와 함께 더욱 뜻깊고 행복한 설 명절을 맞이할 수 있길 바란다”면서 “앞으로도 건강하고 다양한 델몬트주스를 꾸준히 선보이며 소비자들에게 최고의 맛과 품질로 보답할 것”이라고 말했다.

2026-02-05 16면
