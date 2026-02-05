가치·스토리 품은 4색 와인… 풍미·맛 일품

가치·스토리 품은 4색 와인… 풍미·맛 일품

장진복 기자
장진복 기자
입력 2026-02-05 01:11
수정 2026-02-05 01:11
왼쪽부터 ‘그랑 리제르바’, ‘마담 뵈브 포인트 라벤추어’, ‘라 피올레’, ‘실버 하이츠’.
왼쪽부터 ‘그랑 리제르바’, ‘마담 뵈브 포인트 라벤추어’, ‘라 피올레’, ‘실버 하이츠’.


동원와인플러스는 새로운 시작과 성공을 기원하는 메시지를 담은 와인 제품들을 설 선물로 추천한다.

먼저 칠레 대표 와이너리 몽그라스의 ‘그랑 리제르바’ 세트는 카베르네 소비뇽과 샤르도네로 구성돼 깊은 풍미와 균형 잡힌 맛을 자랑하며, 명절 음식과도 잘 어울려 실속형 선물로 평가받는다.

여성 와인메이커의 도전 정신을 담은 ‘마담 뵈브 포인트 라벤추어’ 세트는 프랑스 부르고뉴에서 시작된 역사적 여정을 기념한 제품으로, 새로운 출발을 앞둔 이들에게 의미 있는 선물로 손꼽힌다.

예술적 가치를 강조한 프랑스 ‘라 피올레’ 세트는 강풍에도 굽어 자라는 포도나무 형상을 본뜬 독특한 병 디자인으로 시선을 끌며, 국내 주류대상 수상으로 품질도 입증했다.

최근 세계 시장에서 존재감을 키우는 중국 프리미엄 와이너리 ‘실버 하이츠’의 ‘가원’ 역시 고향과 가족의 의미를 담은 한정 생산 와인으로, 명절의 정서를 전하는 선물로 인기를 얻고 있다.



동원와인플러스 관계자는 “가치와 스토리를 담은 와인이 명절 선물 선택의 중요한 기준이 되고 있다”고 말했다.
장진복 기자
2026-02-05 15면
