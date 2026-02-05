희귀 품종·금상 수상작 등 ‘명품 오일’ 확대

이마트
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
이마트 프리미엄 오일 선물세트들. 지난해보다 물량을 2배 늘렸다.
이마트 제공
이마트 제공
이마트가 미식과 건강을 중시하는 ‘헬시플레저’ 트렌드에 맞춰 프리미엄 오일 설 선물세트 물량을 지난해보다 2배 늘려 선보인다. 최근 3년간 관련 매출이 매년 20% 가까이 성장하며 명절 대표 선물로 자리 잡았기 때문이라는 설명이다.
가장 주목할 상품은 세계 1위 올리브오일인 스페인산 ‘링콘 올리브오일 세트’다. 8년 연속 월드 베스트 1위를 기록한 명성에 걸맞은 품질을 자랑하며, 행사카드 결제 시 30% 할인된 6만 9300원에 판매한다.
또한 2024년 ‘NYIOOC’(세계 올리브오일 대회) 금상을 받은 그리스산 ‘네오리아 올리브오일 세트’(6만 7800원)와 희귀 품종으로 만든 한정판 ‘히스파니아 파하레라 세트’(6만 9800원) 등 단독 상품도 준비했다.
선호도가 높은 ‘그로브 아보카도 오일 세트’는 2+1 행사를 통해 실속을 높였고, 고급스러운 ‘레오나르디 발사믹 세트’ 등도 최대 20% 할인가에 선보인다.
문지명 이마트 오일 바이어는 “오일 선물세트는 건강과 실속, 가치를 모두 갖춘 명절 대표 상품으로 자리 잡고 있다”며 “소중한 분께 마음을 전하는 데 제격”이라고 전했다.
2026-02-05 15면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이마트가 프리미엄 오일 설 선물세트 물량을 늘린 이유는?