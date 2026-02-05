고단백 동원참치부터 저염 리챔까지 ‘풍성’

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
고단백 동원참치부터 저염 리챔까지 ‘풍성’

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-02-05 01:11
수정 2026-02-05 01:11
동원F＆B

동원F＆B 2026 설 선물세트. 건강·실속 담은 100여종을 준비했다. 동원F＆B 제공
동원F＆B 2026 설 선물세트. 건강·실속 담은 100여종을 준비했다.
동원F＆B 제공


동원F＆B가 건강과 실속을 담은 ‘2026 설 선물세트’ 100여 종을 출시했다. 대표 브랜드인 ‘동원참치’ 중심 선물세트 물량을 지난해보다 약 20% 확대하고, 고단백 제품과 저염 제품을 강화했다.

참치 선물세트에는 한 캔(135g)에 단백질 25g이 함유된 고단백 제품 ‘라이트 스탠다드’를 비롯해 고추참치, 야채참치 등 다양한 가미참치 제품을 함께 구성했다. 올리브유에 황다랑어를 담은 ‘올리브참치’도 선보였다.

나트륨 함량을 낮춘 캔햄 ‘리챔’을 활용한 선물세트도 확대했다. 자체 개발한 저감 공법을 적용한 리챔 더블라이트는 나트륨과 지방 함량이 주요 경쟁 제품 평균보다 각각 35% 이상 낮아 부담 없이 즐길 수 있다.

실속형 수요를 겨냥한 종합 선물세트도 강화했다. 동원참치와 리챔, 참치액, 식용유, 참기름 등 활용도가 높은 식재료를 함께 구성한 제품을 3만원대 가격으로 준비했다. 대표 제품인 ‘동원 프리미엄 62호’는 참치와 각종 조미료를 함께 담았다.

온라인 판매도 강화한다. ﻿‘동원몰’에서는 오는 15일까지 선물세트를 최대 20% 할인 판매하고, 구매 금액에 따라 백화점 상품권을 준다.
허백윤 기자
2026-02-05 15면
위로