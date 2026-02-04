[속보]삼성전자, 사상 첫 시가총액 1000조 돌파… ‘17만 전자’ 눈앞

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보]삼성전자, 사상 첫 시가총액 1000조 돌파… ‘17만 전자’ 눈앞

곽소영 기자
곽소영 기자
입력 2026-02-04 14:45
수정 2026-02-04 14:55
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
우리나라 유가증권 시장서 첫 돌파

이미지 확대
서울 서초구 삼성전자 서초 사옥. 2026.1.29/뉴스1
서울 서초구 삼성전자 서초 사옥. 2026.1.29/뉴스1


삼성전자의 시가총액이 사상 처음으로 1000조원을 돌파했다. 우리나라 증시에서 단일 종목으로 시가총액이 1000조원을 넘은 건 역대 처음 있는 일이다.

삼성전자 주식은 4일 오후 한 때 16만 9000원에 거래되면서 장중에 시가총액이 1000조 4188억원을 기록했다. 삼성전자의 시가총액이 1000조원을 넘어선 것은 이번이 처음이다.

이런 결과는 인공지능(AI) 반도체의 수요 급증과 메모리 업황 호조에 따른 실적 상향 기대감 때문으로 보인다. 증권가에서는 삼성전자가 고대역폭메모리4(HBM4)의 공급에 본격적으로 나서고 범용 메모리 가격도 크게 상승하면서 삼성전자의 주가가 지속적으로 오를 것이라고 전망하고 있다.

곽소영 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
삼성전자가 시가총액 1000조원을 돌파한 것은 몇 번째인가?
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로