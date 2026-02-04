대우건설 “가덕도신공항 공사 수행 문제 없다”…지분율 높여 컨소시엄 구성

연약 지반 초고난도 공사 우려에 “경험·실적 보유”

6일 2차 입찰 마감…대우건설 55%·중흥토건 등 참여

이미지 확대 대우건설이 시공한 거가대로 침매터널의 모습.

대우건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 대우건설이 시공한 거가대로 침매터널의 모습.

대우건설 제공

이미지 확대 이라크 알포 신항만 컨테이너 터미널 안벽 공사 현장. 대우건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 이라크 알포 신항만 컨테이너 터미널 안벽 공사 현장. 대우건설 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대우건설이 4일 가덕도신공항 부지 조성 사업에 대해 “최종 시공 컨소시엄으로 선정될 경우 공사 수행에 전혀 문제가 없다”며 자신감을 드러냈다.대우건설은 이날 배포한 보도자료에서 “일부에서 우려하는 연약 지반의 초고난도 공사라는 점은 회사가 보유한 기술력과 경험을 통해 충분히 극복할 수 있다”며 입찰·시공에 문제가 없다고 강조했다.이어 “해상 공항인 가덕도신공항 부지 조성 공사는 기본적으로 항만 공사와 성격이 같다”면서 “지난 2년간 시공능력평가에서 토목 분야 연속 1위를 기록했고, 특히 항만 공사 분야에서는 3년 연속 1위라는 압도적인 경험과 실적을 보유하고 있다”고 설명했다.특히 현재 시공 중인 ‘이라크 알포 신항만 공사’를 두고 “초연약 지반을 매립하며 건설되는 곳임에도 ‘부등 ’(지반이 비대칭으로 가라앉는 현상)을 성공적으로 제어하며 시공하고 있다”고 소개했다.그러면서 “이라크 현지의 연약 지반 특성에 적합한 여러 공법과 지반의 미세한 움직임을 실시간으로 읽어내는 정밀 계측 시스템, 실제 데이터를 분석해 미래의 거동을 미리 내다보는 역해석 기술 등을 도입해 보이지 않는 땅속의 위험 요소를 우수하게 관리했다”고 강조했다.대우건설은 ‘부산·거제간 연결도로’(거가대로) 공사를 진행하면서 가덕도부터 저도까지 세계 최장 규모의 침매 터널(터널 구조물을 육상에서 미리 만들어 바다로 투입해 연결하는 방식) 시공 경험을 가지고 있다는 점도 내세웠다. 국내 최초의 해저 침매터널로 시공된 거가대로에서 부등 침하나 누수, 결로와 같은 문제가 발생하지 않았다는 것이다.또 부산 신항 서측 컨테이너 부두, 진해 신항 남측 방파 호안, 진해 신항 투기장 호안 공사, 동해 신항 광석 부두 현장 등을 수행한 항만 공사 1위 기업이라고도 강조했다.대우건설은 가덕도신공항 부지의 지반 조사도 마쳤고 연약 지반 처리를 위한 대안 공법도 발굴하고 있다고 밝혔다. 자사 토목 기술자만 1000여명의 인력을 보유하고 있고 이들 가운데 상당수가 해상 항만 공사 경험을 갖고 있다고도 덧붙였다.대우건설은 최근 사업 참여를 고려하던 주요 건설사가 불참을 확정하고, 기존에 참여하기로 했던 건설사들도 중도 탈퇴한 데 대해 “초고난도 공사에 대한 과도한 우려와 두려움으로 일부 건설사들이 컨소시엄에서 이탈하는 경우도 나타나지만 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 국책사업을 책임감 있게 성공적으로 완수할 수 있다”고 강조했다.오는 6일 가덕도신공항 부지 조성 공사 입찰참가자격사전심사(PQ) 2차 서류 제출 마감을 앞두고 현재 대우건설 컨소시엄에는 두산건설이 합류를 검토 중인 것으로 알려졌다.컨소시엄은 참여 업체를 20개 사로 구성하고 지분율은 대우건설 55%, 중흥토건·HJ중공업 각 9%, 동부건설·BS한양 각 5%, 두산건설 4% 등으로 배분하는 방안을 두고 논의 중인 것으로 전해졌다.이 방안이 확정되면 중흥그룹의 계열사와 지주사인 대우건설과 중흥토건이 전체 지분율의 64%를 차지하게 된다.지난달 16일 마감된 1차 입찰에서는 대우건설과 중흥토건의 지분율이 각각 52%, 4%였다. 서류 제출에는 23개 사로 구성된 대우건설 컨소시엄이 단독 응찰해 유찰됐다.