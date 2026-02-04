한화에어로, 협력업체들 R＆D 자금 전액 지원

한화에어로, 협력업체들 R＆D 자금 전액 지원

김지예 기자
김지예 기자
입력 2026-02-04 00:00
수정 2026-02-04 00:00
한화에어로스페이스가 국방 첨단 분야에서 협력사들의 연구개발(R＆D) 자금을 전액 지원하고 공동개발로 거두는 성과와 지식재산권을 공유하는 상생협력 제도를 도입했다. 한화에어로스페이스는 3일 경남 창원시 한화에어로스페이스 3사업장 R＆D센터에서 협력사 56곳과 정부 관계자 등 80여명이 참석한 가운데 ‘방산∙항공우주산업 혁신을 위한 상생협력 선포식’을 개최했다.

김경수 지방시대위원장은 이 자리에서 “한화에어로스페이스가 협력사들과 함께 지역에서 꾸준히 경쟁력을 키워온 점이 지금의 성과로 이어졌다”며 “정부도 상생협력이 글로벌 경쟁력으로 이어지도록 적극 지원하겠다”고 말했다. 손재일 한화에어로스페이스 대표는 “K-방산의 경쟁력은 협력사의 부품 경쟁력에서 출발한다”며 “협력사를 전략적 파트너로 삼아 그룹의 상생경영 철학을 실천하겠다”고 했다.

한화에어로스페이스는 국방 첨단기술 고도화와 동반성장을 위해 총 300억원 규모의 ‘혁신 성과공유제’를 시행한다. 협력사가 첨단 R＆D와 핵심 부품 국산화에 나설 경우 개발 직접비를 포함해 연구활동비, 시설 투자, 인프라 등 연구개발 비용을 전액 지원한다.﻿

김지예 기자
2026-02-04 B3면
