초당 30만개 암호키 생성…KT, 도청 시도 원천 차단

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
초당 30만개 암호키 생성…KT, 도청 시도 원천 차단

곽소영 기자
입력 2026-02-03 18:22
수정 2026-02-03 18:22
양자 기술 보안 장비 자체 개발

KT가 300kbps(초당 30만개의 암호키를 생성) 속도의 양자 암호키 분배 장비를 자체 개발했다고 3일 밝혔다.

양자 암호키는 현재 컴퓨터의 성능을 압도적으로 넘어설 것이라 예상되는 양자 컴퓨터 시대에 대비해 암호키에 양자 역학적 특성을 반영한 보안 시스템이다. 양자의 특성상 완전히 동일한 암호키 복제가 불가능하고, 도청·감청 등 외부에서 침투 시도를 할 경우 기록이 남아 즉각 이상을 발견할 수 있다. 따라서 외부 침입 시도를 원천적으로 방어할 수 있는 기술로 여겨진다.

또 암호키의 분배 속도가 빠를수록 해킹 시도에 영향을 받은 암호키 대신에 조속히 다른 성질의 암호키로 교체할 수 있다. 이에 양자 암호키 분배 장비의 속도를 높이는 것이 국내는 물론 글로벌 통신업계의 과제다. 이날 KT가 공개한 장비는 300kbps 속도로, 1분에 7만대 이상의 암호 장비에 양자 암호키를 제공할 수 있다.

KT는 2024년 150kbps(초당 15만개 속도)의 양자 암호 키 분배 장비를 개발한 지 약 1년 반 만에 암호키 생성률을 2배 이상 끌어올렸다. KT 관계자는 “국내 기술로 만든 양자 암호키 분배시스템 중 최고 속도이자, 글로벌 경쟁사들과 동일한 수준의 성능”이라고 말했다.

곽소영 기자
2026-02-04 B1면
2026-02-04 B1면
