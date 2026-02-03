성과급 1억 쏘더니 ‘두쫀쿠’ 매장도 생긴다…“역시 대감집” 어디길래

SK하이닉스 청주 공장에 ‘두쫀쿠’ 팝업

이미지 확대 SK하이닉스(왼쪽) 청주 공장에 들어설 ‘두바이 쫀득 쿠키’ 팝업 매장을 관리할 매니저를 구한다는 구인 공고가 중고 거래 플랫폼 ‘당근’에 올라왔다. 자료 : 뉴스1·당근 닫기 이미지 확대 보기 SK하이닉스(왼쪽) 청주 공장에 들어설 ‘두바이 쫀득 쿠키’ 팝업 매장을 관리할 매니저를 구한다는 구인 공고가 중고 거래 플랫폼 ‘당근’에 올라왔다. 자료 : 뉴스1·당근

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인공지능(AI) 열풍과 반도체 슈퍼 사이클로 호황을 누리고 있는 SK하이닉스의 청주 공장에 ‘두바이 쫀득 쿠키’(두쫀쿠) 팝업 매장이 들어서는 것으로 알려졌다. 평균 1억원에 달하는 성과급 지급이 예고된 데 이어 ‘두쫀쿠’를 회사 내에서 맛볼 수 있도록 한 SK하이닉스의 ‘사내 복지’가 화제다.3일 온라인 커뮤니티 등에 따르면 중고 거래 플랫폼 ‘당근’에는 지난달 31일 ‘SK하이닉스 두쫀쿠 매니저’를 구한다는 구인 공고가 올라왔다.한 업체가 올린 것으로 보이는 해당 공고에는 “SK하이닉스 사내 팝업으로 두바이 쫀득 쿠키를 판매한다”면서 “서울에서 출발해 청주에서 3일간 숙박해야 하며, 자차가 있어야 한다”는 내용이 담겼다.근무 조건은 오는 9일부터 12일까지 총 4일간, 오전 9시부터 오후 6시까지이며 일급 20만원이 지급된다. SK하이닉스가 매니저를 직접 채용하는 게 아니라 매장을 여는 업체 측이 채용하는 것으로 알려졌다.이에 네티즌들은 “역시 대감집에서 일해야 한다”, “엄청난 사내 복지”라며 부럽다는 반응을 보였다.이는 대기업들이 유명 맛집의 인기 메뉴나 인기 디저트 등을 사내 팝업 행사를 통해 사원들에게 판매하거나 구내식당 메뉴로 제공하는 활동의 하나로 알려졌다.실제 최근 수년 사이 대기업들이 ‘런던 베이글 뮤지엄’, ‘노티드 도넛’ 등 줄 서서 먹는 맛집 또는 인기 디저트들의 팝업 매장을 사내에 유치하거나, 구내식당이 유명 맛집과 협업해 인기 메뉴를 내놓는 사례가 늘었다.이를 통해 기업은 ‘MZ세대’ 사원들에게 특별한 경험을 제공하고, 업체 측은 소셜미디어(SNS)를 통한 ‘바이럴’ 효과를 누릴 수 있다.SK하이닉스의 ‘두쫀쿠 팝업’이 이례적인 사례는 아니지만 온라인 커뮤니티와 SNS에서 화제가 되는 데에는 SK하이닉스의 높은 실적과 주가, 그에 따른 성과급에 관한 관심이 맞물린 것으로 풀이된다.SK하이닉스는 지난해 AI 반도체 수요 폭증의 영향으로 연 매출 97조 1500억원, 영업이익 47조 2063억원 등 사상 최고 실적을 올렸다.앞서 SK하이닉스는 노사 간 임금교섭 합의를 통해 매년 영업이익의 10%를 재원으로 하는 ‘초과이익분배금(PS)’을 지급하기로 했다. 연차, 성과에 따라 차이가 있지만 4조 7000억원을 인원수로 단순 계산하면 1인당 1억 4000만원 수준에 달한다.