철강도 ‘저탄소’…현대제철, 탄소저감강판 세계 첫 양산

현대제철이 기존 자사 고로 생산 제품보다 탄소 배출량을 20% 감축한 탄소저감강판 본격 양산에 돌입하며 저탄소 철강 시장 공략에 나섰다.현대제철은 전기로와 고로의 쇳물을 배합하는 복합프로세스를 세계 최초로 가동해 탄소저감강판 생산에 성공해 양산을 시작했다고 3일 밝혔다.이를 위해 현대제철은 2023년 4월부터 당진제철소의 기존 전기로를 활용해 탄소저감강판 생산성을 테스트하는 등 전기로-고로 복합프로세스 본격 가동에 앞서 공정 안정성과 품질 경쟁력 확보를 위한 사전 검증을 진행해 왔다.양산 기반도 체계적으로 구축했다. 고객사 평가와 강종 승인 절차를 병행해 이번에 양산을 시작한 탄소저감강판 2종을 포함해 총 25종의 강종 인증을 완료했다. 현대제철은 연내 28종을 추가해 총 53종까지 인증 범위를 확대할 계획이다.이번 양산 체제 가동으로 현대제철은 현대자동차그룹 완성차 계열사의 탄소 저감 로드맵에 선제적으로 대응한다고 설명했다. 현대자동차와 기아는 올해부터 국내와 유럽 생산 차종 일부에 탄소 저감 철강재를 적용할 계획이다. 현대제철은 해당 공장에 공급되는 주요 자동차 강판을 탄소 저감 제품으로 전환하고 적용 강종과 물량을 단계적으로 확대한다.현대제철 관계자는 “전기로 운영 노하우와 고로 기술력을 결합한 복합프로세스를 통해 탄소 저감 철강재 공급을 선도하게 됐다”며 “글로벌 고객사의 탄소 저감 요구에 선제적으로 대응해 자동차와 에너지강재 등 주요 산업의 탄소중립 전환을 적극 지원하겠다”고 했다.