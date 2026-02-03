“동계올림픽 한국 파이팅”… 밀라노 두오모 옆 갤럭시 Z플립의 응원

2026 밀라노 올림픽
“동계올림픽 한국 파이팅”… 밀라노 두오모 옆 갤럭시 Z플립의 응원

입력 2026-02-03 00:42
수정 2026-02-03 00:42
“동계올림픽 한국 파이팅”… 밀라노 두오모 옆 갤럭시 Z플립의 응원
“동계올림픽 한국 파이팅”… 밀라노 두오모 옆 갤럭시 Z플립의 응원 국제올림픽위원회(IOC) 공식 파트너인 삼성전자가 2026 밀라노 코르티나 동게올림픽·패럴림픽을 맞아 이탈리아 밀라노에서 갤럭시Z 플립7으로 촬영한 선수들의 모습을 전하는 옥외광고를 진행한다고 2일 밝혔다. 사진은 밀라노 두오모에서 공개된 삼성전자의 옥외광고.
삼성전자 제공


국제올림픽위원회(IOC) 공식 파트너인 삼성전자가 2026 밀라노 코르티나 동게올림픽·패럴림픽을 맞아 이탈리아 밀라노에서 갤럭시Z 플립7으로 촬영한 선수들의 모습을 전하는 옥외광고를 진행한다고 2일 밝혔다. 사진은 밀라노 두오모에서 공개된 삼성전자의 옥외광고.

삼성전자 제공

