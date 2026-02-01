탄소중립 규제에 LNG선 올라탄 K조선 ‘반등’

빅3 영업익 6조… 올해도 ‘우상향’

고부가가치 선박 수주가 매출로

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2026-02-02 B3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국내 조선사들이 지난해 역대급 실적 반등을 이룬 것으로 나타났다. 탄소 규제 흐름 속에 액화천연가스(LNG) 운반선 등 고부가가치 선박을 수주해 온 것이 본격적으로 매출로 전환된 결과로 풀이된다. 증권가에서는 지난해 조선 ‘빅3’의 연간 합산 영업이익이 6조원을 넘을 것이라는 전망이 나온다.1일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 오는 4일 실적을 발표하는 한화오션의 지난해 영업이익은 444.3% 급증한 1조 2949억원으로 추정된다. 앞서 발표된 삼성중공업과 HD한국조선해양의 실적을 종합하면 조선 3사의 지난해 합산 영업이익은 6조원을 돌파할 것으로 보인다.국내 주요 조선사의 지난해 실적은 전년 대비 크게 늘었다. 삼성중공업이 지난달 30일 발표한 실적을 보면 지난해 매출액 전년 대비 7.5% 증가한 10조 6500억원을 기록하며 2016년 이후 9년 만에 연간 매출 ‘10조 클럽’에 복귀했다. 같은 기간 영업이익은 8622억원으로 전년 대비 71.5% 늘어 최근 12년만에 최대치였다.HD한국조선해양도 지난해 매출 29조 9332억원, 영업이익 3조 9045억원을 잠정 기록했다고 공시했다. 전년 대비 매출은 17.2%, 영업이익은 172.3%가 급증했다.‘K조선’의 호황은 LNG 운반선 수요 확대에 따른 것으로 분석된다. 글로벌 친환경 규제 강화로 LNG 수요 확대가 이어지자 고부가 선박 물량 수주가 지난해부터 본격적으로 매출에 반영되기 시작했다. LNG 운반선은 선가가 2억 5000만 달러(약 3630억원)를 넘는다.올해 실적도 우상향이 예상된다. 조선 3사는 연초부터 수주 릴레이를 이어가고 있다. HD한국조선해양은 LNG 운반선 4척, 초대형 가스 운반선 1척, 액화이산화탄소(LCO2) 운반선 2척 등을, 삼성중공업은 LNG 운반선 2척과 초대형 에탄운반선 2척, 원유운반선 1척을 수주했다. 한화오션도 초대형 원유운반선(VLCC) 3척, LNG 운반선 2척을 수주한 상태다. 업계 관계자는 “미국 등 LNG 터미널 프로젝트가 늘어날 예정이라 수주도 더욱 확대될 것”이라고 전했다.