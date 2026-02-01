한국 대기업 대졸 초임, 일본보다 41.3% 높다

한국 대기업 대졸 초임, 일본보다 41.3% 높다

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2026-02-01 18:32
수정 2026-02-01 18:32
경총 보고서… 대만보다 37% 높아

국내 대기업의 대졸 신입사원 초임이 일본보다 41.3%, 대만보다 37.0%가량 높다는 분석이 나왔다.

한국경영자총협회는 1일 ‘한·일·대만 대졸 초임 국제 비교와 시사점’ 보고서에서 이렇게 밝혔다. 각국 대졸 신입사원의 2024년 초임에 물가 차이를 고려한 구매력평가(PPP) 환율을 적용한 결과다.

한국과 일본을 비교하면 대졸 초임 평균은 한국 4만 6111달러, 일본은 3만 7047달러로 한국이 일본보다 24.5% 높았다. 특히 대기업은 한국이 5만 5161달러, 일본이 3만 9039달러로 격차가 41.3%에 달했다. 양국의 소기업(종사자 10~99명) 대비 대기업 대졸 초임 격차도 한국이 컸다.

한국과 대만을 비교하면 대졸 초임 평균은 한국이 4만 2160달러, 대만 2만 9877달러로 한국이 대만보다 41.1% 높았다. 대기업만 볼 때는 한국이 4만 5758달러로 대만(3만 3392달러)보다 37.0% 높았다.﻿

하종훈 기자
2026-02-02 B1면
