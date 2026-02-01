SKT 정재헌, 지역본부 현장경영

2026-02-02 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정재헌 SK텔레콤 최고경영자(CEO)가 지난달 29일부터 1박 2일 일정으로 현장경영(MBWA)에 나서 광주, 대전, 대구, 부산 등 4개 지역본부의 구성원과 소통하고 결속을 다졌다고 SK텔레콤이 1일 밝혔다.정 CEO는 각 지역본부에서 임원·팀장과의 미팅, 구성원 간담회, 안전·환경 점검 등에 나서 현장의 목소리를 들었다. 구성원과의 대화 시간에는 현안과 개선 과제에 대해 의견을 나눴다. 대전에서는 유통망 자회사인 PS＆M 둔산본점을 방문해 대리점의 고객 응대 현장을 살폈다. 또 통신 설비와 데이터센터, 전송장비실 등 주요 시설에 대해 안전·환경 점검을 실시했다. 정 CEO는 “작업 과정에서 발생할 수 있는 위험 요소들을 최소화하고, 품질 ∙ 보안 ∙ 안전 등 기본과 원칙에 충실한 것이 고객 신뢰를 회복하고 시장에서 인정받는 회사가 되는 밑바탕”이라고 말했다.