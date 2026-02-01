삼성전자, 3년 만에 ‘일하고 싶은 기업’ 1위 탈환… ‘킹산직’ 현대차는 6위로

이미지 확대 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 서울신문 DB

대한민국 대표 기업에 대한 직장인들의 선호도가 바뀌고 있다. 반도체 업황 회복과 AI 분야의 성과를 앞세운 삼성전자가 가장 일하고 싶은 기업 1위 자리를 되찾은 반면, 지난 2년간 정상을 지켰던 자동차 업계의 독주는 주춤해진 모습이다.1일 직장인 익명 커뮤니티 플랫폼 블라인드에 따르면 삼성전자는 ‘가장 일하고 싶은 100대 기업’ 설문에서 1위에 등극했다. 지난해 1년간 집계된 23만 6106건의 데이터를 분석한 결과로, 삼성전자가 정상을 차지한 것은 2022년 이후 3년 만이다. 특히 LG전자 재직자와 공무원 직군에서 삼성전자를 향한 선호도가 높게 나타났다.반면 2023년부터 2년 연속 1위를 기록했던 현대자동차는 이번 조사에서 6위로 밀려났다. 현대차의 빈자리는 기아가 메웠다. 기아는 2023년 8위, 2024년 4위에 이어 올해 2위까지 올라서며 자동차 산업 내 존재감을 과시했다. 쿠팡과 SK하이닉스는 각각 3위와 5위를 기록하며 2년 연속 상위권을 지켰고, 토스 운영사 비바리퍼블리카는 4위로 올라섰다.이어지는 상위권에는 한화에어로스페이스(7위), 네이버(8위), 현대오토에버(9위), 포스코(10위)가 이름을 올렸다. 반도체와 자동차, 방산 등 주력 제조업 기반 대기업의 인기가 여전한 가운데, 20위권 내에는 한국전력공사(12위)를 비롯한 공기업과 넥슨(11위), 카카오뱅크(19위), 당근마켓(20위) 등 게임 및 플랫폼 기업들이 대거 포진했다.이번 설문 결과는 직장인들이 성과에 기반한 보상 체계를 기업 선택의 핵심 기준으로 삼고 있음을 보여준다. 블라인드 관계자는 제조 직군과 금융, IT 업계의 선호도가 두드러진 배경으로 성과급 등 보상 체계를 꼽았다. 아울러 내부 구성원의 실질적인 경험과 외부 기대치 사이의 간극을 꾸준히 좁힌 기업들이 장기적인 인기를 유지하고 있다고 분석했다.