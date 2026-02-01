“경영위기 극복 돕는다” 충남 중기·소상공에 825억 대출 지원

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“경영위기 극복 돕는다” 충남 중기·소상공에 825억 대출 지원

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-02-01 10:45
수정 2026-02-01 10:45
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
도-하나은행-충남신보 업무협약
중소기업 5억, 소상공인 1억5000만원
이미지 확대
충남 중소기업·소상공인 금융 지원을 위한 특별출연 업무협약식이 열리고 잇다.
충남 중소기업·소상공인 금융 지원을 위한 특별출연 업무협약식이 열리고 잇다.


충남도가 하나은행·충남신용보증재단과 손잡고 고물가·고금리 등으로 어려움을 겪는 도내 중소기업과 소상공인에게 825억원의 대출을 지원한다.

1일 도에 따르면 김태흠 지사와 이동열 하나은행 충청하나그룹 대표(부행장), 조소행 충남신보 이사장이 중소기업·소상공인 금융 지원을 위한 특별출연 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 중소기업·소상공인 금융 지원을 통한 경쟁력 강화와 지역경제 활성화 등을 위해 마련됐다.

하나은행은 충남신보에 55억원을 특별출연하고, 도내 중소기업·소상공인에게 대출을 지원해 혁신 성장을 돕는다.

충남신보는 특별출연금 보증 지원 한도 내에서 담보력이 부족한 도내 중소기업·소상공인에게 신용보증을 지원한다.

대출 지원 규모는 하나은행 출연금의 15배인 825억원이다. 업체당 최대 지원 규모는 중소기업 5억원, 소상공인 1억 5000만원이다.

대출 지원을 받은 소상공인은 2년 동안 도로부터 1.5%의 이자 지원도 받을 수 있다. 대출 금리가 4.5%라면 1.5%를 지원받아 3.0% 이자만 내면 되는 셈이다.

김 지사는 “하나은행의 성원에 힘입어 도는 침체된 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

도는 올해 중소기업 6000억원, 소상공인 6000억원 등 총 1조 2000억원의 자금을 지원할 계획이다.
홍성 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
하나은행이 충남신보에 특별출연하는 금액은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로