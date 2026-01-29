한화 ‘천무’ 美 제치고 노르웨이 1조 수주

강훈식 작년 특사 방문 李 친서 전달

총 사업규모 2.8조 북극권 핵심 전력

이미지 확대 K239 천무 닫기 이미지 확대 보기 K239 천무

2026-01-30 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한화에어로스페이스가 노르웨이 육군이 추진하는 190억 크로네(약 2조 8000억원) 규모의 차세대 장거리 정밀화력 체계(LRPFS) 사업 수주에 성공했다.이에 따라 국산 다연장로켓(MLRS) ‘K239 천무’가 미국 록히드마틴의 ‘하이마스’(HIMARS)를 제치고 북극권에서 러시아의 안보 위협에 대응할 핵심 전력이 됐다.노르웨이 국방부는 29일(현지시간) 한화에어로스페이스를 LRPFS의 최종사업자로 선정했다고 밝혔다. 한화에어로스페이스는 30일 계약 체결 후 다연장 로켓 천무를 노르웨이에 공급하게 된다. 지난해부터 진행돼 온 사업자 선정 과정에서 노르웨이 측은 기존 북대서양조약기구(NATO) 체계 호환성 등을 이유로 록히드마틴의 하이마스, 독일-프랑스 합작기업 KNDS의 유로 풀스(EURO-PULS) 등을 놓고 저울질한 것으로 알려졌다.하지만 강훈식 대통령 비서실장이 지난해 10월 ‘전략경제협력’ 특사 자격으로 노르웨이를 방문하면서 록히드마틴과 KNDS가 우세했던 수주전의 분위기가 바뀐 것으로 전해졌다. 강 비서실장은 노르웨이 정부 고위 관계자들을 잇달아 만나 이재명 대통령의 친서를 전달하며 한국 정부 차원의 협력 의지를 설명한 것으로 알려졌다.이번 사업 규모는 2조 8000억 원 규모지만 통과된 예산안 중 천무 구매에 쓰이는 액수는 1조원가량인 것으로 전해진다. 노르웨이 국방부는 발사대 16기와 공개되지 않은 수량의 로켓·미사일을 도입할 것으로 알려졌다. 나머지 비용은 노르웨이 군이 관련 전력화에 필요한 비용과 인프라 구축 등에 쓰일 예정이다.천무가 하이마스를 꺾은 비결은 성능과 공급 역량이 꼽힌다. 천무에서 발사하는 유도 미사일의 기본 사거리는 80㎞이고 탄착 정확도(CEP)는 15m 이내로 대량 화력을 정밀하게 집중할 수 있다. 장거리 미사일을 개발해 통합할 경우 사거리를 300~500㎞까지 늘릴 수 있다는 평가다.업계에서는 계약하면 2~3년 내 천무의 전력화가 가능하다고 본다. 이는 하이마스의 절반 수준인 빠른 납기다.