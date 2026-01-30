LG엔솔, ESS로 버텼다

영업익 1.3조… 134% 급증

LG에너지솔루션의 지난해 영업이익이 1조 3461억원을 기록하며 전년 대비 133.9% 증가했다. 전기차(EV) 수요는 둔화됐지만, 북미 에너지저장장치(ESS) 시장에서 실적을 거둔 성과다.LG에너지솔루션은 지난해 매출이 23조 6718억원으로 전년 대비 7.6% 감소했지만 영업이익이 크게 늘었다고 29일 밝혔다. ﻿업체 측은 지난해 어려운 경영 환경 속에서 자산운용 최적화, 자산 포트폴리오 효율화, 제품 및 고객 기반 확대 등 미래 경쟁력 강화를 위한 성과를 거뒀다고 설명했다. LG에너지솔루션은 지난해 4분기에 원통형 46시리즈 출하를 시작해 지난해 말 기준으로 300GWh 이상의 수주 잔고를 확보했다. ESS 사업의 누적 수주 잔고는 140GWh 이상이다.LG에너지솔루션은 올해 ESS 시장이 구조적인 성장 국면에 진입하고 EV 시장은 10%대의 완만한 성장세를 이어갈 것으로 봤다. 특히 올해 ESS 설치량은 전년 대비 40% 이상 빠르게 늘 것으로 전망했다. 이창실 LG에너지솔루션 최고재무책임자(CFO) 부사장은 실적 콘퍼런스콜에서 ﻿“북미 ESS 수요는 전체 북미 배터리 시장의 절반까지 그 비중이 확대될 것”이라고 예상했다.