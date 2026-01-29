LG엔솔, ESS로 버텼다

영업익 1.3조… 전년비 133% 늘어

LG에너지솔루션의 지난해 영업이익이 1조 3461억원을 기록하며 전년 대비 133.9% 증가했다. 전기차(EV) 수요는 둔화됐지만, 북미 에너지저장장치(ESS) 시장에서 실적을 거둔 성과다.LG에너지솔루션은 지난해 매출이 23조 6718억원으로 전년 대비 7.6% 감소했지만 영업이익이 크게 늘었다고 29일 밝혔다. 지난해 4분기의 영업손실은 1220억원으로 전년 동기(2255억원)와 비교해 적자 폭이 크게 줄었다. 4분기 매출과 순손실은 각각 6조 1415억원과 7725억원이었다.업체 측은 지난해 어려운 경영 환경 속에서 자산운용 최적화, 자산 포트폴리오 효율화, 제품 및 고객 기반 확대 등 미래 경쟁력 강화를 위한 성과를 거뒀다고 설명했다. LG에너지솔루션은 지난해 4분기에 원통형 46시리즈 출하를 시작해 지난해 말 기준으로 300GWh 이상의 수주 잔고를 확보했다. ESS 사업의 누적 수주 잔고는 140GWh 이상이다.LG에너지솔루션은 올해 ESS 시장이 구조적인 성장 국면에 진입하고 EV 시장은 10%대의 완만한 성장세를 이어갈 것으로 봤다. 특히 올해 ESS 설치량은 전년 대비 40% 이상 빠르게 늘 것으로 전망했다.이창실 LG에너지솔루션 최고재무책임자(CFO) 부사장은 실적 콘퍼런스콜에서 ﻿“북미 ESS 수요는 전체 북미 배터리 시장의 절반까지 그 비중이 확대될 것”이라고 예상했다.